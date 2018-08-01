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Успенский пост: календарь питания на каждый день

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Успенский пост: календарь питания по дням
Успенский пост: календарь питания по дням / 24 канал

Успенский пост 2018 года продолжается две недели – с 14 по 28 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост. Мы собрали календарь питания на каждый день: что можно есть и от чего стоит отказаться – далее в материале.

По строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. Из своего рациона нужно исключить молочные, мясные и рыбные блюда (рыба разрешается только в конкретные дни).

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Календарь питания Успенского поста

14 августа 2018, вторник – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары. После утренней молитвы в церкви освящается свежий летний мед, а значит, и праздничная трапеза включает в себя множество блюд с этим продуктом.

15 августа 2018, среда – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

Успенський піст: календар харчування по днях
Понедельник, среда и пятница – сухоядение

16 августа 2018, четверг – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

17 августа 2018, пятница – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

18 августа 2018, суббота – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

19 августа 2018, воскресенье, праздник Преображения Господня – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина. В этот день также разрешено употреблять рыбу и морепродукты. По традиции в этот день можно есть яблоки нового урожая, а в некоторых регионах яблоки заменяются виноградом. Поэтому в обычное меню добавляются яблочные блюда; особенно популярны яблоки в меду.

Успенський піст: календар харчування по днях
19 августа 2018 в праздник Преображения Господня разрешено употреблять рыбу

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20 августа 2018, понедельник – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

21 августа 2018, вторник – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

22 августа 2018 года, среда – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

23 августа 2018, четверг – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

24 августа 2018, пятница – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

25 августа 2018, суббота – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

Успенський піст: календар харчування по днях
В субботу и воскресенье в рацион можно добавить рыбу 

26 августа 2018, воскресенье – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

27 августа 2018, понедельник – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

28 августа 2018, вторник – конец поста, можно употреблять все блюда.

На период Успенского поста выпадают несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который празднуют 14 августа. В этот день принято приносить в церковь мед и мак для освящения. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.

На Яблочный Спас, который празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.

Заканчивается Успенский пост праздником Успения Богородицы 28 августа. Если Успение выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день. В 2018 году праздник выпадает на вторник, а значит в этот день заканчивается пост и можно употреблять любые блюда.

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Успенский пост 2018: что можно есть

Для того, чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане или запеченной.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут все свежие овощи – помидоры, огурцы, перец, кабачки, свекла, морковь и тому подобное. Также и фрукты – абрикосы, черника, арбузы и тому подобное. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.

Успенський піст: календар харчування по днях
Добавьте в свой рацион бобовые 

Успенский пост 2018: что нельзя есть

В течение всего поста следует отказаться от следующих продуктов:
- мясо и мясопродукты;
- рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- сладости;
- непостная выпечка;
- фаст-фуд;
- алкоголь.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание религия
Источник: 24 Канал
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