"Слив" документов о контрнаступлении ВСУ: военный эксперт назвал 3 стратегические цели

В американских СМИ сообщают, что утечка засекреченных документов Соединенных Штатов могла повлиять на изменения в подготовке контрнаступления ВСУ. Но не все так очевидно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, не стоит в таких важных доверять даже известным зарубежным медиа.

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Главные цели "слива" документов

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина меняет военные планы на предстоящее контрнаступление, заявили в CNN. Впрочем, такая информация может не соответствовать действительности.

Я имею огромное предубеждение ко всем крупным медийным площадкам. Как бы это странно ни звучало, но медиа с мировым именем очень посильно "полевели". А там, где есть "левацкая" идеология, там однозначно есть рука Москвы,

– заявил Петр Черник.

По его мнению, "слив" документов США имел три стратегические цели:

посеять сомнения, прежде всего, между украинцами и правительством и военным командованием;

усилить свою пропаганду, чтобы все увидели, какие в России вроде бы мощные разведывательные силы;

ударить по репутации Джо Байдена, ведь Кремлю необходимо, чтобы на следующих выборах он проиграл.

Военный эксперт убежден, что ни одна из целей достигнута не была и не будет.

Петр Черник об утечке документов Пентагона: смотрите видео

Контрнаступление будет

Эти документы не повлияют на ход военной подготовки к освобождению украинских территорий, считает Петр Черник.

"Мы как находились в состоянии наращивания своего мощного ударного "боевого кулака", так и будем в нем находиться", – подчеркнул военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ будет неизбежным, но вопрос о направлениях, обстоятельствах и временных рамках следует оставить для украинского военного командования.

Обратите внимание! В Главном управлении разведки отреагировали на скандальную утечку документов Пентагона, заявив, что документ о предстоящем контрнаступлении ВСУ является фейком.

Представитель ГУР Андрей Юсов заверил, что украинцам не о чем волноваться. Контрнаступление обязательно состоится, а главные планы "враг увидит и почувствует на поле боя".

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