"Слив" документов о контрнаступлении ВСУ: военный эксперт назвал 3 стратегические цели
В американских СМИ сообщают, что утечка засекреченных документов Соединенных Штатов могла повлиять на изменения в подготовке контрнаступления ВСУ. Но не все так очевидно.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, не стоит в таких важных доверять даже известным зарубежным медиа.
К теме Слитные "секретные данные" впервые появились в начале 2023 года: Bellingcat установил первоисточники
Главные цели "слива" документов
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина меняет военные планы на предстоящее контрнаступление, заявили в CNN. Впрочем, такая информация может не соответствовать действительности.
Я имею огромное предубеждение ко всем крупным медийным площадкам. Как бы это странно ни звучало, но медиа с мировым именем очень посильно "полевели". А там, где есть "левацкая" идеология, там однозначно есть рука Москвы,
– заявил Петр Черник.
По его мнению, "слив" документов США имел три стратегические цели:
- посеять сомнения, прежде всего, между украинцами и правительством и военным командованием;
- усилить свою пропаганду, чтобы все увидели, какие в России вроде бы мощные разведывательные силы;
- ударить по репутации Джо Байдена, ведь Кремлю необходимо, чтобы на следующих выборах он проиграл.
Военный эксперт убежден, что ни одна из целей достигнута не была и не будет.
Петр Черник об утечке документов Пентагона: смотрите видео
Контрнаступление будет
Эти документы не повлияют на ход военной подготовки к освобождению украинских территорий, считает Петр Черник.
"Мы как находились в состоянии наращивания своего мощного ударного "боевого кулака", так и будем в нем находиться", – подчеркнул военный эксперт.
Контрнаступление ВСУ будет неизбежным, но вопрос о направлениях, обстоятельствах и временных рамках следует оставить для украинского военного командования.
Обратите внимание! В Главном управлении разведки отреагировали на скандальную утечку документов Пентагона, заявив, что документ о предстоящем контрнаступлении ВСУ является фейком.
Представитель ГУР Андрей Юсов заверил, что украинцам не о чем волноваться. Контрнаступление обязательно состоится, а главные планы "враг увидит и почувствует на поле боя".
"Слив" секретных документов США: последние новости
- В социальных сетях 7 апреля неизвестные опубликовали около сотни секретных документов Пентагона. В них содержится подробная информация о секретах американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая.
- Министерство юстиции США взялось за расследование резонансного дела. Некоторые чиновники считают, что документы могут быть настоящими, потому что выглядят как таковые. Кроме того, за расследование взялся и сам Пентагон.
- В издании Reuters сообщили, что дело с утечкой засекреченных данных является более запутанным, чем казалось сначала. Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщают, что к "ливню" мог быть причастен американец, учитывая широту тем, представленную в обнародованных бумагах. Впрочем, расследование продолжается.