Утром 24 июля из затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа произошла масштабная утечка топлива. Администрация морских портов Украины уже объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом судна.

Пятно площадью 7,5 тысячи квадратных метров обнаружили в 9:00. Об этом сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает издание "Думская".

К слову Подъем танкера Delfi перенесли после неудачных попыток его поднять

Топливо не помогли сдержать даже специальные ограждения. Отмечается, что из-за неправильной установки, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Из танкера "Делфи" снова вытекло топливо / Фото "Думская"

По состоянию на 13:05 пятно начало двигаться в сторону пляжа.

Тендер на подъем танкера "Делфи"

В то же время Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Работы оценили в почти 25 миллионов гривен. Позже эту сумму планируют взыскать с владельца танкера.

Тендерные предложения можно подавать до 28 августа, а аукцион состоится 5 октября. После подъема судно отбуксируют в Черноморск.



Уже объявлен тендер на подъем танкера / Фото "Думская"



Операцию по подъему танкера оценили в 25 миллионов долларов / Фото "Думская"

К слову, 24 ююля владелец "Делфи" планирует в последний раз попробовать достать полузатонувший танкер собственными силами. Если же ему это не удастся – передаст право собственности на танкер, тогда работами по его поднятия займется Администрация морских портов Украины.

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