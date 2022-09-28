Утечки на "Северных потоках": вероятные причины, последствия и все, что известно

Сразу три серьезных повреждения обнаружили 26 сентября на принадлежащих россии магистралях "Северного потока" и "Северного потока-2". Давайте попробуем разобраться с возможными причинами и последствиями этого.

В самом начале оговоримся, что неизвестно, что именно могло стать причиной утечек на "Северных потоках". В кремле винят Запад, а весь цивилизованный мир предполагает, что это могла быть очередная диверсия со стороны россии. Газовый шантаж еще никто не отменял, напоминает 24 канал.

Читайте также "Еще один аргумент против российского газа": почему могли произойти утечки на "Северных потоках"

Что известно об истоках на "Северных потоках"

26 сентября вечером поступила информация от швейцарских "дочек" российского "Газпрома". Речь идет о компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 АG. Они сообщили, что произошла авария. В результате чего существенно упало давление на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", по которым россия транспортирует газ в Германию по дну Балтийского моря.

В "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: со 105 бар до 7.

Nord Stream 2 АG сразу же сообщила береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии, а также россии. Морское управление Дании отметило, что на газопроводах зафиксировали три утечки . Один из них – в водах Швеции, а остальные два – в Дании. Интересно, что произошло это недалеко от острова Борнхольм. Заметим, что на нем хранятся как боеприпасы, так и отравившиеся вещества, оставшиеся после Второй мировой войны.

Тем временем в Германии решили провести расследование . По словам сотрудника службы безопасности, имеющиеся доказательства четко указывают на саботаж, а не на проблему, связанную с техническими неисправностями. Заметим, что спецслужбы предупреждали Германию еще летом . Тогда страна могла получать информацию от ЦРУ, в которой говорилось о возможных диверсиях на "Северных потоках". Но, как часто бывает с прогнозами разведки, соответствующие заявления проигнорировали.

Напомним, что газопроводы не работают. Но внутри их труб все еще хранится голубое топливо. Известно, что в декабре прошлого года "Северный поток-2" закачали около 177 миллионов кубометров газа. Если говорить о нынешней стоимости этого топлива на рынке, то в трубах было почти 301 миллион долларов.

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления инфраструктуры пока оценить невозможно,

– говорится в заявлении компании-оператора "Северного потока-2".

Ширина пятна - несколько сотен метров: военные показали последствия утечки на "Северных потоках"

Движение вблизи острова ограничили

Следует понимать, что после утечек власти Дании и Швеции ввели определенные ограничения. Они касаются запрета судам проплывать в радиусе 5 морских миль (9,26 км) от острова Борнхольм. Кроме того, в ночь на 27 сентября сейсмологи из обеих стран зафиксировали активность в водах возле Борнхольма. Речь идет о двух сильных подводных взрывах .

Они, заметил преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети SNSN Бьорн Лунда, произошли там, где и зафиксировали истоки. Интересно, что:

первый из них – 26 сентября в 18:04,

а вот второй – ночью в 01:03 по киевскому времени.

Последствия утечек на "Северных потоках"

Своим предположением по этому поделился аналитик компании Eurasia Group Геннинг Глойстайн. Он отметил, что авария в водах вблизи Дании и Швеции может повлечь за собой "серьезную угрозу для безопасности и экологии". Все настолько серьезно, что береговая охрана Швеции с помощью самолета наблюдает место, где произошли истоки.

В то же время заботиться о энергетической безопасности не стоит. По крайней мере, в этом убеждены в ЕС. Тим Макфи, представитель ЕС по энергетическим вопросам, напомнил, что газопроводы и до этого простаивали. Так что за определенное время голубое топливо от россии не поступало, и ничего не произошло.

Напомним, что на 25 сентября газовые хранилища в Европе были наполнены на 88%. Об этом свидетельствуют данные сайта AGSI+. И достичь этого удалось, несмотря на то, что еще летом страна-агрессорка лишила голубого топлива большинство стран ЕС. Речь идет в частности о Финляндии, Польше и Франции.

Последствия утечек на "Северных потоках" сняли с неба: видео

Как отреагировали в кремле

Никто не ожидал услышать что-нибудь новое от российской стороны. Спикер кремля Дмитрий Песков отметил, что истоки на "Северных потоках" - чрезвычайно тревожные новости. В то же время он подтвердил, что какие-то разрушения труба потерпела. Но деталей не называл.

Он также добавил, что ситуация нуждается в срочном рассмотрении. Более того, в кремле обеспокоены новостями, поступившими из акватории Балтийского моря. И, согласно любимым методикам, он заговорил о возможной причастности диверсионных групп . Правда, никаких улик сказанному не привел.

В ОП это назвали запланированным терактом

Советник главы Офиса Президента также высказался по вопросу, связанному с утечкой на "Северном потоке". Он назвал это терактом, который запланировала сама Россия . Она, уверен Михаил Подоляк, делает все для того, чтобы вызвать панику перед началом отопительного сезона.

По словам советника главы ОП, среди намерений врага – дестабилизация экономической ситуации в Европе. В то же время, он назвал лучшую инвестицию, которую могут сделать международные партнеры в безопасность. Речь идет о танках для Украины, которые позволят ускорить капитуляцию россии.

Как отреагировали в мире на истоки

В США заявили, что помогут Евросоюзу после истоков на "Северных потоках" . В то же время в Вашингтоне не высказали предположений о том, что могло стать причиной этого. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник в Белом доме. Он отметил, что европейские партнеры проводят расследование. Соединенные Штаты готовы помогать и поддерживать их усилия.

А сама ситуация, подчеркнул он, в который раз напоминает о важности приложения усилий для поиска альтернативного источника поставок газа. Это позволит Европе наконец-то обрести полную энергетическую независимость и избавиться от газового шантажа из кремля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал , что беседовал с министром иностранных дел Дании Еппе Кофод. Они обсудили "очевидный саботаж" на "Северных потоках". По словам госсекретаря, США продолжают оставаться верными желанию достижения Европой энергетической независимости.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил , что повреждение "Северных потоков" - не совпадение. Он добавил, что имеющиеся сведения четко свидетельствуют об умышленности действий, повлекших повреждение газопроводов.

Умышленное нарушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и на него будет принят решительный и общий ответ,

– подчеркнул он.

Реакция мира свидетельствует, что российский шантаж уже никого не пугает. Более того, все прекрасно понимают, что и для чего произошло на "Северных потоках". Так что очередная попытка запугать цивилизованный мир кремлем была провалена.

Достойно внимания – Арестович прокомментировал ситуацию вокруг "Северных потоков": смотрите видео