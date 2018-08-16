Увеличение щитовидной железы: врач назвал основные причины

Щитовидная железа является важным органом, который отвечает за выработку гормонов, последние помогают организму развиваться.

Врач Алексей Сиделковський назвал основные причины увеличения щитовидной железы (зоб), пишет НВ.

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Опасность развития зоба зависит от причин его проявления. Чаще всего этот орган увеличивается на фоне чрезмерного (реже недостаточного) выработка тиреоидных гормонов. При любом нарушении гормонального баланса необходимо обратиться к эндокринологу.



Увеличение щитовидной железы



Основной причиной увеличения щитовидной железы врач называет нарушение работы органа, вызванные или избытком или недостатком йода в организме. При участии йода в организме запускаются многочисленные процессы метаболизма и рост клеток.



Избыток йода тоже плохо повлияет на организм – он просто "разгонит" метаболизм и приведет к энергетическому истощению.



Зоб может возникнуть у детей, если у их родителей наблюдалось такое заболевание. Врач отметил, что чаще увеличения щитовидки наблюдаются у женщин, преимущественно в возрасте от 35 до 45 лет.



Из-за мощного гормонального взрыва зоб может развиться у подростков и беременных.



Увеличение щитовидной железы у беременных