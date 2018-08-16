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Увеличение щитовидной железы: врач назвал основные причины

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Увеличение щитовидной железы
Увеличение щитовидной железы / Фото из свободных источников

Щитовидная железа является важным органом, который отвечает за выработку гормонов, последние помогают организму развиваться.

Врач Алексей Сиделковський назвал основные причины увеличения щитовидной железы (зоб), пишет НВ.

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Опасность развития зоба зависит от причин его проявления. Чаще всего этот орган увеличивается на фоне чрезмерного (реже недостаточного) выработка тиреоидных гормонов. При любом нарушении гормонального баланса необходимо обратиться к эндокринологу.

Збільшення щитоподібної залози
Увеличение щитовидной железы

Основной причиной увеличения щитовидной железы врач называет нарушение работы органа, вызванные или избытком или недостатком йода в организме. При участии йода в организме запускаются многочисленные процессы метаболизма и рост клеток.

Избыток йода тоже плохо повлияет на организм – он просто "разгонит" метаболизм и приведет к энергетическому истощению.

Зоб может возникнуть у детей, если у их родителей наблюдалось такое заболевание. Врач отметил, что чаще увеличения щитовидки наблюдаются у женщин, преимущественно в возрасте от 35 до 45 лет.

Из-за мощного гормонального взрыва зоб может развиться у подростков и беременных.

Збільшення щитоподібної залози у вагітних
Увеличение щитовидной железы у беременных

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Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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