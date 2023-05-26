Маленький первый росток: могут ли события на Белгородщине перерасти в большое восстание в России

Российские добровольцы совершили рейд по Белгородщине с целью освобождения от режима Путина. Очевидно, эти люди серьезно настроены.

Это российские парни и девушки, которые воспротивились. Об этом 24 Каналу сказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур.

К теме "Увольнение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

"Я думал, что два – три поколения россияне ничего не сделают. Здесь я увидел. Судя по всему они серьезно настроены. Для этих людей Путин – старый дедушка, более того – маразматик с сексуальными отклонениями и тому подобное", – отметил экс-руководитель разведки.

Кур о вероятности восстания в России: смотрите видео

Народ в депрессии

Следует вспомнить речь губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Его образ говорит сам за себя. У этого персонажа – совершенно потухшая физиономия.

"Это настроение практически всех. Он отражает настроение этих районов. Знаете, раньше границы почти не было, ходили друг к другу – половины села родственников здесь, половина там. Казалось бы, жили настолько мирно, дружба. Представьте, никогда никто не думал, что будет война", – подчеркнул Кур.

В регионах сейчас панические страшные настроения, несмотря на то, что рупоры медиамагната Ковальчука стараются ограничивать информацию. Мол, "все под контролем".

В то же время реального восстания как такового я не ожидаю. Да, это первые ростки. Только те, кто сейчас воюет на нашей стороне, способны. Внутри Путин вырезал и превратил народ в алкашей. Нет такой силы, которая была бы организована,

– поделился бывший глава уголовной разведки.

Или всевозможные так называемые "либералы" – они неорганизованные. Их растворили, пересажали в тюрьмы. Нет системы организации.

"А потом – вы слышите, какие выражения? Они, такое впечатление, "лишь бы ни было войны". То есть "что вы народ толкаете восставать, чтобы их там перебили?" А как? Украинцы страдали! Только через кровь. Мы теряли сотни людей в разных ситуациях, когда поднимались. Поэтому сейчас они не готовы", – подчеркнул Кур.

Он добавил, что в русских глубинках боярышник – это лучший способ напитка. Там стоят автоматы, и все удовлетворяют себя алкоголем. Таким образом, они снимают напряжение. Этот народ сейчас находится в депрессии.

У россиян есть шанс

По мнению Кура, все больше будет распространяться информация о том, что:

очень плохи дела;

украинцы – это не та сила, о которой говорили, что они побегут нам навстречу;

ВСУ воины современные, покоя не дадут.

Но это, поверьте, не зависит от нас. Мы не спровоцируем военное восстание. Более того, мы не ставим перед собой такой задачи. Ни Украина, ни европейцы, ни наши партнеры не будут продвигать свои войска. Что сегодня произошло? Это решение самих россиян! Их волеизъявление,

– констатировал Валерий Кур.

Приказывать им мы не можем, кроме того, нам это невыгодно. Народное восстание хотите? Пожалуйста, это ваши проблемы!

"Это маленький толчок. Идеологически – молодцы. Также важно оттягивание сил. Это еще и хорошая игра, это тактика. Наши руководители Вооруженных Сил и президент – современные стратеги. Мы умеем мыслить категориями современности. Посмотрите, как интересно говорит наш Буданов", – заметил Кур.

До недавнего времени в России никто не думал, что кто-то нападет. Кремлевские пропагандисты выдумывали: ДРГ зашла и убила Захарченко, Дугину и так далее.

"А сегодня – это хороший знак. В глазах этих молодых людей я увидел огонек европейскости. Бывший сотрудник ФСБ не скрывает своего лица, он честно и откровенно говорит: "Мне здесь нравится, здесь свобода. Я хочу, чтобы в моей России была такая же свобода!", – подытожил экс-руководитель Управления уголовной разведки.

Что произошло на Белгородщине: коротко