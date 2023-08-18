Начальник Львовского областного ТЦК Тищенко покинул свой пост
Источник:Александр Тищенко
Начальник Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко 18 августа сообщил важную новость. Он подчеркнул, что он покидает свой пост после многих лет работы в военном комиссариате.
Он поблагодарил наших защитников за работу, которую они выполняют на фронте. Кроме того, он заверил, что в дальнейшем будет помогать в защите государства.
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Тищенко подчеркнул, что с начала войны в 2014 году его служба была насыщена тяжелыми вызовами, достижениями и обучением. Он также гордится тем, что имел возможность служить нашей стране.
Я благодарен командованию Генерального штаба ВСУ за доверие и поддержку, руководству министерства обороны Украины за возможность служить на благо нашей страны, а также всем членам нашей команды ТЦК и СП за успешное сотрудничество и преданность делу,
– сказал он.
Военный также выразил благодарность каждому рядовому, офицеру и служащему, а также всем волонтерам за "эти незабываемые годы и совместные усилия". Он подчеркнул, что вместе они сделали многое для того, чтобы обеспечить нашим защитникам поддержку.
"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность нашим храбрым Воинам из львовских батальонов, которые защищали Сумскую область в направлении Белополья, а также уничтожали врага раньше и продолжают это делать сегодня в Бахмуте", – подчеркнул Тищенко.
В заключение он заверил, что Львовская областная ТЦК и СП будет продолжать помогать военным и дальше. А сам он продолжит осуществлять защиту украинской государственности, ведь, по его словам, новые вызовы ждут украинцев ради общей победы.
Зеленский уволил председателей всех областных ТЦК и СП
- На заседании СНБО 11 августа было принято решение об увольнении председателей всех областных ТЦК и СП. Это произошло после того, как президент получил результаты проверок украинских военкоматов и их руководителей.
- Через несколько дней президент подписал указ об увольнении председателей всех областных ТЦК. Этот документ вступил в силу с момента его подписания, то есть 17 августа 2023 года.
- Президент подчеркнул, что одной из причин увольнения руководителей военкоматов является то, что бригады, которые они должны пополнять, имеют проблемы с комплектованием. Зеленский подчеркнул, что системе нужны такие руководители ТЦК и СП, которые смогут дать фронту людей, способных усилить украинскую оборону.
- Сам Зеленский высказался за то, чтобы ТЦК и СП возглавляли люди, уже прошедшие фронт. По его словам, это могут быть ветераны, потерявшие свое здоровье на войне.