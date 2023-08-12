Что будет с другими ТЦК после увольнений в областных военкоматах: у Зеленского дали ответ
Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде допустил дополнительные кадровые изменения в военкоматах после скандалов с руководителями ТЦК. Новыми военкомами могут стать боевые офицеры с безупречной репутацией и опытом управленческой деятельности.
Народный депутат Федор Вениславский назвал территориальные центры комплектования и социальной поддержки главным механизмом, обеспечивающим восполнение тех неизбежных потерь среди военнослужащих, которые несет развязанная Россией война против Украины. Он заметил в эфире телемарафона, что сейчас одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно, передает 24 Канал.
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Что будет с военкоматами в Украине
Член Комитета СНБО заявил, что после чистки в областных ТЦК могут произойти увольнения и на более низких уровнях. Речь идет о районных и городских военкоматах.
Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, которые понимают, что такое жизнь, что такое смерть, и которые вернулись с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения,
– заметил он.
Напомним, недавно Вениславский говорил, что списки претендентов на должности военкомов уже составлены. Кадровые изменения в областных ТЦК должны произойти быстро.
Что сказал Зеленский о руководителях областных военкоматов
- После ряда коррупционных скандалов вокруг начальников определенных ТЦК и результатов проверки военкоматов Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов. СБУ проверит назначение новых руководителей.
- Украинский лидер предложил заменить таких военкомов ветеранами российско-украинской войны, которым можно доверять. Глава государства также сообщил об открытии 112 уголовных производств в отношении руководителей ТЦК.
- Кроме этого, президент Украины высказался по поводу судьбы этих военкомов. По словам лидера, каждый из них понесет справедливое наказание. Все виновные работники ТЦК отправятся в суд. А те, кто не совершал правонарушения, отправятся на фронт, если они стремятся сохранить звание.