Какие обстоятельства увольнения с военной службы предусмотрены с 18 мая

Накануне, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В нем закреплены, в частности, обстоятельства увольнения с военной службы.

Какие обстоятельства увольнения с военной службы предусмотрены, что надо знать о новом законе, в материале подробно рассказал 24 Канал.

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Какие есть обстоятельства увольнения с военной службы

Так, в новом законе о мобилизации нет пунктов о демобилизации и сроках службы. При рассмотрении народные депутаты изъяли их по просьбе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Соответствующий законопроект должны наработать отдельно.

Впрочем, принятый закон предусматривает увольнение с военной службы для действующих военнослужащих в силу следующих обстоятельств:

в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья в случае заключения ВВК о непригодности к прохождению военной службы или о временной непригодности в течение 6 – 12 месяцев;

при наличии инвалидности;

из-за обвинительного приговора суда в виде наказания или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

в связи с освобождением из плена;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий в случае невозможности их использования на службе. Это касается высшего офицерского состава;

в связи с назначением или избранием на должность судьи.