Это не раскол в военных усилиях, – Кулеба о возможном увольнении Залужного

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о вероятном увольнении Залужного. По его словам, возможная отставка действующего Главнокомандующего ВСУ не будет означать "раскол" в военных усилиях Украины.

Информация о возможном увольнении Залужного с должности появилась поздно вечером 29 января. Об этом писал ряд украинских изданий со ссылкой на различные источники.

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Вероятное увольнение не будет свидетельствовать о расколе

Глава МИД отметил, что возможность уволить главу войска это конституционное право президента. По его словам, любые изменения в военно-политическом руководстве не будут свидетельствовать о расколе.

Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он также отметил то, что сейчас относительно стратегической цели внутри военно-политического руководства вообще нет дискуссий.

В то же время глава МИД опроверг предположение, что изменения в правительстве могут повлиять на отношения Украины с иностранными партнерами.

Что известно об информации об увольнении Залужного: основное