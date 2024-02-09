Зеленский рискнул рейтингом, увольняя Залужного: Шейтельман объяснил этот шаг
Вечером 8 февраля стало известно об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В соцсетях распространились мнения о "предательстве" президента Владимира Зеленского, который якобы лишился потенциального конкурента на следующих выборах.
Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу реакцию украинцев на увольнение Залужного. Он отметил, что своим решением Зеленский добровольно уменьшил собственный рейтинг, а потому ни о какой политической гонке речь не идет.
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"У Зеленского на момент принятия этого решения рейтинг доверия был примерно 70%. Теперь отсутствие действий не влияло бы на рейтинг Зеленского, а уволить – гарантированно в минус рейтинга", – отметил Шейтельман.
Поэтому очевидно, что президент так видит, как Верховный Главнокомандующий. По его мнению, увольнение Залужного и назначение взамен Сырского каким-то способом приблизит победу Украины в войне.В The Washington Post написали, что Зеленский сделал ставку на Сырского в дальнейшем ведении войны, поскольку тот имеет больше связей с военными США, чем Залужный.
Руководство Украины едино в главном
"Думаю, никто не сомневается, что Зеленский, Сырский и Залужный хотят того же – победы Украины. Это на первом месте. Поэтому я не готов поверить, что Зеленский хочет проиграть войну, а потом пойти на второй срок – это бред", – констатировал Шейтельман.
Так, каждый из представителей власти действует в наилучший возможный способ. Если украинцы уже выбрали этих людей, то надо им доверять.
Увольнение Залужного: основное
- Первым об увольнении главнокомандующего ВСУ сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он поблагодарил Залужного и заявил о необходимости перемен.
- Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Президент озвучил перечень изменений, которых ожидает с перестановками в военном руководстве, в частности детальный план действий на 2024 год.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что увольнение Залужного было обусловлено рядом факторов. В частности, речь идет о необходимости пересмотреть тактику действий, чтобы не допустить стагнации на фронте.