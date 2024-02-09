Зеленский рискнул рейтингом, увольняя Залужного: Шейтельман объяснил этот шаг

Вечером 8 февраля стало известно об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В соцсетях распространились мнения о "предательстве" президента Владимира Зеленского, который якобы лишился потенциального конкурента на следующих выборах.

Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу реакцию украинцев на увольнение Залужного. Он отметил, что своим решением Зеленский добровольно уменьшил собственный рейтинг, а потому ни о какой политической гонке речь не идет.

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"У Зеленского на момент принятия этого решения рейтинг доверия был примерно 70%. Теперь отсутствие действий не влияло бы на рейтинг Зеленского, а уволить – гарантированно в минус рейтинга", – отметил Шейтельман.

Поэтому очевидно, что президент так видит, как Верховный Главнокомандующий. По его мнению, увольнение Залужного и назначение взамен Сырского каким-то способом приблизит победу Украины в войне.

Руководство Украины едино в главном

В The Washington Post написали, что Зеленский сделал ставку на Сырского в дальнейшем ведении войны, поскольку тот имеет больше связей с военными США, чем Залужный.

"Думаю, никто не сомневается, что Зеленский, Сырский и Залужный хотят того же – победы Украины. Это на первом месте. Поэтому я не готов поверить, что Зеленский хочет проиграть войну, а потом пойти на второй срок – это бред", – констатировал Шейтельман.

Так, каждый из представителей власти действует в наилучший возможный способ. Если украинцы уже выбрали этих людей, то надо им доверять.

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