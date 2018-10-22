Уже второй соперник Украины в Лиге наций получил нового тренера

49-летний чешский специалист Павел Гапал стал главным тренером сборной Словакии, которая является соперником национальной команды Украины в групповом турнире Лиги наций.

За его кандидатуру проголосовали 9 из 10 представителей исполкома Словацкого футбольного союза. Контракт с тренером еще не подписан, но он будет действовать до конца отбора Евро-2020.

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Чешский специалист в течение трех лет (2015-2018) тренировал молодежную сборную Словакии. Также в его послужном списке есть пражская Спарта, Млада-Болеслав, Баник и Опава. Руководил Гапал и словацкими клубами-Сеницей, Жилиной и Нитрой.

Напомним, на следующий день после поединка Лиги наций с Чехией (1:2) со своего поста ушел наставник сборной Словакии Ян Козак. Среди претендентов на освободившееся кресло главного тренера были трое фаворитов – Павел Гапал, Павел Врба и Адриан Гуля.

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