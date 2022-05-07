В 10 населенных пунктах Красноярского края горят 200 построек: тушить их некому

Более 200 построек горят в 16 населенных пунктах Красноярского края. Причем для тушения массовых пожаров необходима техника МЧС, которую неоднократно фиксировали на территории Украины.

О возгорании сообщили в российском Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В то же время яркие кадры с пожарами распространяют и украинские ведомства, в частности, СтратКом ВСУ.

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Власти Красноярского края заявили, что не могут справиться с пожарами

По информации росСМИ, штурмовой ветер раздувает лесные пожары. Спасателей, которые могут справиться со стихийным бедствием, не хватает. Следовательно, местным властям приходится просить помощь у соседних областей. Сейчас в регионе отключена электроэнергия, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации, идет эвакуация населения.

В то же время власти Красноярского края призывают россиян отнестись к ситуации с пониманием.

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Тем временем Стратком ВСУ видит в непогоде наказание за военные преступления россиян.

Благодатный огонь продолжает сходить на земли орков. В десяти населенных пунктах Красноярского края горят более 200 зданий, а тушить их некому. Да и пусть горят, потому что это наказание за военные преступления в Украине. Следите за "ветром перемен",

– написали они на своей странице.

Потролил россиян и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Комментируя пожары в России, он пошутил, что там постоянно кто-то курит не в том месте. "Видимо, это карма их догоняет", – добавил Арестович.

Как сообщает Минздрав региона, в результате пожаров в Красноярском крае пострадали как минимум 17 человек.

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