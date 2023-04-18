Кадровых военных в Бахмуте не видно: как вагнеровцы пытаются штурмовать позиции ВСУ

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут. В то же время россияне используют танк Т-90, который не предназначен для ведения уличных боев.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Демченко – журналист Донбасс. Реалии. По его словам, в ад боев Россия бросает вагнеровцев, а не кадровых военных.

Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент

Тактика врага

Александр Демченко сообщил, что в штурмовых боях, где ведется борьба буквально за каждый этаж домов, в основном участвуют штурмовики ППК "Вагнера". Их не жалко.

По центру города передвигается без опознавательных знаков российский танк Т-90 – это самый современный из серийных танков, находящийся в российской армии,

– подчеркнул он.

По его мнению, им пользуются вагнеровцы во время штурмовых действий. Это свидетельствует о том, что между ЧВК "Вагнера" и кадровыми военными происходит взаимодействие.

По словам журналиста, у врага есть только один танк Т-90.

"Он выезжает на пересечение улицы Свободы и улицы Садовой в городе Бахмут, производит три выстрела и быстро меняет позицию к тому, чтобы противотанковым средством или артиллерийским поражением его не уничтожили", – пояснил он.

Ранее на Бахмутском направлении было замечено несколько Т-90, остался только один. Это может свидетельствовать о том, что техника была выведена, уничтожена или повреждена.

Есть ли у России еще силы

Александр Демченко отметил, что на Бахмутское направление с Юга Украины было переброшено усиление в виде частей воздушно-десантных войск России. В последний раз такие действия врага происходили у Кременной.

На прошлой неделе мы там зафиксировали передвижение техники новых модификаций с опознавательными знаками: круг, вписанный в треугольник,

– рассказал он.

По словам журналиста, это подразделения, которые ранее дислоцировались в Запорожье и Херсонской области.

"Воздушно-десантные подразделения российских войск остаются одними из самых боеспособных в России", – отметил он.

Также боеспособность сохраняет морская пехота Тихоокеанского флота, пытавшаяся штурмовать город Угледар. Вероятно, что потери на этом направлении чему-то научили россиян, так что через поле штурмом уже не пытаются идти.

Ситуация в Бахмуте: последнее