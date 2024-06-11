В Белгороде снова жаловались на "хлопок": в небо поднялся дым
В Белгороде сегодня, 11 июня, в очередной раз заметили задымление из-за "хлопка". После звуков взрывов в небо поднялся столб дыма.
Взрывы у белгородчан
Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах. Местные власти пока никак не комментировали события. Об атаке, обстреле, пострадавших – не сообщали.
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Взрывы в России все учащаются / Фото из телеграмм-каналов
Россияне пустили бомбу над Белгородом
Также сегодня телеграмм-каналы сообщали, что российские бомбардировщики на этой неделе впустили очередную ФАБ на территорию Белгородской области России.
"ФАБ нашли в нескольких километрах от села Караичное Шебекинского городского округа". – говорится в сообщении. Пострадавших вроде бы нет.Обратите внимание! За последние сто дней войны российская авиация случайно "впустила" на Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины 88 бомб.
К слову, в Пентагоне заявили, что поставки американской помощи позволило замедлить продвижение российских оккупантов на Харьковщине и обеспечить прочное удержание линии обороны.
Ситуация в Белгороде: актуально
- 9 июня над одним из населенных пунктов Белгородской области взвился украинский флаг. Известно, что наш флаг принес с собой FVP-дрон.
- Возле поселка Ракитное дроном был поражен склад боеприпасов российских военных. Там произошла детонация, но враг уверяет, что потерь нет.