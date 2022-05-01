В Белгородской области вспыхнул объект, принадлежащий минобороны России

В российской Белгородской области 1 мая в очередной раз услышали взрывы. Там вспыхнул объект, принадлежащий Министерству обороны страны-агрессора. В сети пишут, что пылают военные склады врага.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора региона. Первые публикации об этом появились примерно в 16.20.

Недавно В российском Белгороде снова неспокойно: местные пишут о взрывах

Назвали вероятную точку пожара

Этот же губернатор впоследствии сообщил, что получил ранения один человек. Он указал, что якобы пострадал местный житель.

Местные телеграммы впоследствии сообщили, что пожар произошел на военных складах в Томаровке. Это поселок городского типа в 30 минутах езды от областного центра.

В сети обнародовали несколько видео, где, вероятно, видны последствия данного пожара. На записях в небо поднимается огромный столб серого дыма. Однако пока неизвестно, сняли ли эти видео именно в Белгородской области.

Вероятные записи пожара в Белгородской области: смотрите видео

Поняли, что началась война

На видео, снятом жительницей одного из местных населенных пунктов, можно услышать крайне тревожный диалог. Пока доносились звуки взрывов, женщина снимала столб дыма и озвучивала мысли.

О господи, руки трясутся. Совсем близко,

– говорит автор записи.

Однако рядом был вполне спокойный мужчина с ребенком на руках. Он в конце видео сказал: "Ну что, война началась".

Вероятная запись пожара на складах в Томаровке: смотрите видео