В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу: в чем была причина

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Сегодня днем сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье. Пока неизвестно, каким вооружением нанесли удар.

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Причина тревоги

В 12:00 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской авиации на востоке и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 12:18 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

По данным мониторинговых каналов, вблизи Харькова зафиксирован разведывательный БпЛА.

По состоянию на 13:09 в Украине объявлен отбой воздушной тревоги.

Взрывы в Запорожье

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

В 12:22 мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Запорожье. Пока неизвестно чем нанесли удар.

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