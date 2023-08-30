В Брянске цветет "хлопок": в сети пишут о пожаре в районе телецентра

В России ежедневно случаются какие-то взрывы или просто буйно цветет свежий "хлопок". Так, в Брянске местные жители сетовали о громких звуках взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии в сети стали рассказывать, что возле местного телецентра возник пожар, передает 24 Канал.

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В Брянске говорят о "хлопке"

Пропагандисты отметили, что слышавшие местные взрывы являются "работой российской противовоздушной обороны". Кроме этого, они отметили, что город находится "под атакой дронов".

В Брянске жалуются о дронах: смотрите видео

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что "силы ПВО министерства обороны России над Брянским районом сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа". В этом обстреле он "опять обвинил ВСУ".

В Брянске якобы сбили два беспилотника: смотрите видео

Также в сети появилось видео, где можно узнать звук взрыва, о котором говорили местные жители. В сети пользователи шутят, что "кто-то бомбит Брянск".

Звук взрыва в Брянске: смотрите видео

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этой атаки. Кроме этого, оккупанты не сообщали о том, какие последствия вызвал "хлопок" в городе.

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