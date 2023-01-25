В Днепре, Вольнянске и Херсоне слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги

Оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты, подвергая опасности жизнь мирных граждан. В частности, взрывы слышали в трех городах.

Около 22:20, 25 января СМИ сообщили, что в Днепре, Херсоне и Вольнянске раздались взрывы после сигнала о воздушной тревоге. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Du hast Leopard 2 и Abrams: станет ли новый "Рамштайн" оружием контрнаступления ВСУ

Украинские города под угрозой

Собственно, о взрывах в Вольнянске, что в Запорожской области сообщили корреспонденты "Суспільне". Кроме того, они написали о взрывах в Днепре и Херсоне.

Враг не унимается, но ВСУ контролируют ситуацию

К этой теме следует отметить, что спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала о том, какая ситуация в Черном море 25 января. Она отметила, что враг держит наготове 4 ракетоносителя с 28 ракетами типа "Калибр". По ее словам, это достаточно мощная группировка врага, однако украинские защитники контролируют ситуацию и готовы к атакам.

Кроме того, об угрозе ракетных ударов предупреждали в Генеральном штабе ВСУ. Там подчеркнули, что угроза нанесения атак остается крайне высокой.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, а больше всего – пограничные общины. Однако главный редактор "Суспільне.Суми" Андрей Крамченков в комментарии 24 Канал сообщил, что в последнее время интенсивность обстрелов изменилась. Это может свидетельствовать о "снарядном голоде", который существует у врага.

сообщил, что в последнее время интенсивность обстрелов изменилась. Это может свидетельствовать о "снарядном голоде", который существует у врага. Также от вражеских обстрелов каждый день страдают жители восточных областей, в частности Луганщины и Донбасса.

Собственно, на Бахмутском и Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако украинской армии удается отбивать все атаки оккупантов. Это еще раз свидетельствует о том, что наши Вооруженные Силы – лучшие.

Пока неизвестно, что послужило причиной взрывов. Это может быть как работа противовоздушной обороны нашего государства, так и прилеты вражеских ракет или дронов. В любом случае важно не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до сообщения отбоя.