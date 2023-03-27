В Донецке задержали "советника главы МВД": он придумал схему и требовал 200 тысяч долларов взятки

Пророссийские главари на оккупированной Донетчине наживаются перед ожидаемым контрнаступлением Сил обороны Украины. Из-за взяток в Донецке даже задержали советника так называемого "министра".

Оккупанты понимают неизбежность контрнаступления Сил обороны Украины, поэтому ищут быструю наживу, чтобы впоследствии сбежать. В телеграмм-каналах распространяется информация, что в оккупированном Донецке задержали так называемого "советника министра ДНР" Юрия Бухмана при получении взятки в размере 200 тысяч долларов, информирует 24 Канал.

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Оккупанта поймали на взятке в 200 тысяч долларов

Местные телеграмм-каналы ссылаются на источник в "следственных органах ДНР". Юрий Бухман, которого считают приближенным к так называемому руководству "МВД ДНР", был задержан при получении взятки еще 25 марта.

По имеющимся данным, "кейс" Бухмана состоял из "отработанной двухходовки".

"Сначала УБОП МВД ДНР арестовал большую партию сельхозтехники, затем Бухман вежливо предложил "решить вопрос" о ее возвращении", – пишут в соцсетях.

В настоящее время якобы решается вопрос "об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". При этом в так называемой ДНР уже представлена целая линейка силовых структур из России, в частности Управления ФСБ.

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