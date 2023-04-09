В феврале Россия готовила удары по ряду энергообъектов и мостов Украины, – WP

Пентагон начал расследование по сливу "секретных документов" США в соцсети. В них подробно описываются деятельность американской разведки, планы, утраты и стратегии России.

Кроме того, слитые документы демонстрируют, что разведывательное сообщество США глубоко проникло в российскую армию и ее командование. Следовательно, Штаты неоднократно заранее предупреждали Украину об атаках России.

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США предупредили планы России

В одном из документов говорилось, что Министерство обороны России разрабатывало планы ударов по позициям украинских войск в двух местах в определенный день в феврале.

Также разведка США узнала, что российские военные планировщики готовили удары по дюжине энергетических объектов и мостов в Украине.

Документы показывают, что разведывательные службы США также знают о внутреннем планировании военной разведки России.

7 апреля в социальных сетях появилась новая партия секретных документов. В них подробно описывают секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая. Аналитики считают, что в результате утечки было получено более 100 документов.

Стоит добавить, что на этот инцидент украинские власти отреагировали достаточно жестко. В частности, в ГУР заявили, что слиты в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подлогом. Тем временем в ОП утверждают, что это только очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ

О чем идет речь в "секретных документах" США