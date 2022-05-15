В Финляндии назвали дату подачи заявки на вступление в НАТО
Источник:Aftonbladet
Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Ранее обе страны держали нейтралитет.
В Финляндии назвали дату подачи заявки на вступление в НАТО
Впрочем, такую позицию изменила полномасштабная война России против Украины. После наступления страны заявили о намерении присоединиться к Альянсу. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.
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Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны.
– подчеркнул Хаависто.
Он также добавил, что Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия, нарушений воздушного пространства и сухопутной границы страны.
Именно поэтому страна намерена вступить в НАТО. Финляндия хочет получить гарантию безопасности в случае вооруженной агрессии со стороны России.
Путь Финляндии в НАТО: что нужно знать
- Финляндия активно движется к вступлению в НАТО вместе со Швецией. Страна, имеющая границу с Россией, изменила свою позицию по Североатлантическому Альянсу после нападения государства-агрессора на Украину. В Европе приветствуют это решение. В частности, президент Украины Владимир Зеленский.
- Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.
- Россия на фоне разговоров о вступлении Финляндии в НАТО заявила о прекращении поставок электроэнергии в страну. Случилось это уже с субботы, 14 мая.
- Так, президент Финляндии провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики побеседовали о желании Финляндии вступить в НАТО.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна негативно оценивает планы Швеции и Финляндии по присоединению к НАТО. Министры иностранных дел Швеции и Финляндии заявили, что для их стран стала неожиданностью резкая позиция Турции, которая недавно якобы поддерживала их.
- Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калин подробнее объяснил позицию Турции. Он заявил, что Турция ни в коем случае не собирается блокировать процесс. По его словам, Эрдоган призывает уладить определенные проблемы и разногласия.
- Главы МИД Финляндии и Турции решили встретиться, чтобы прояснить все вопросы вступления скандинавской страны в НАТО. Встреча состоится в Берлине.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России.
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