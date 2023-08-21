"Слава Украине" на сельсовете: на оккупированной Херсонщине подросток сжег российский флаг
На оккупированных территориях развертывается движение сопротивления. Неподчинение оккупантам продемонстрировал 17-летний юноша, который сжег флаг врага и написал патриотический лозунг перед сельсоветом, где засели кафиры.
Российские СМИ сообщают, что на оккупированной территории Херсонщины задержан 17-летний подросток. Перед сельским советом, где работает его мама, он написал "Слава Украине" и сжег флаг России. 24 Канал.
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Мать мальчика начала работать на врага
Инцидент произошел возле здания сельсовета в поселке Первомайское близ Мелитополя. 17-летний парень сжег флаг России, а также так называемый "флаг Херсонской области", придуманный оккупантами.
На территории сельсовета он написал белым кирпичом "Слава Украине". Против него возбудили уголовное дело за надругательство над государственным флагом.
45-летняя мать мальчика после прихода российских войск получила паспорт гражданки России и начала работать в сельсовете. При этом ее 17-летний сын остался гражданином Украины.
Мать подростка допросили и отпустили. 17-летнему парню грозит до года заключения.
Сопротивление на оккупированных территориях: последние новости
- Движение сопротивления "Желтая лента" начало борьбу с оккупантами еще в начале вторжения России в Украину, в том числе и в Херсоне. Там активисты организовывали массовые акции неповиновения против россиян. Сейчас в рядах партизан более 10 тысяч украинцев и действуют повсюду: от Донбасса до Крыма.
- Так партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, опубликовало интересное видео. На нем участники движения "передают привет" оккупантам в Симферопольской администрации. Партизаны отмечают, что они будут продолжать разведку на оккупированных территориях и следить за коллаборантами.
- Партизаны из "Злой мавки" сделали на рублях проукраинские надписи. Валюту распространяют на тех украинских территориях, которые находятся под оккупацией. Они показали, что рублей с новым "дизайном" становится больше, в частности в Симферополе.