В Хмельницком автомобиль выехал на остановку: по меньшей мере трое погибших
Страшное ДТП произошло в Хмельницком. Там автомобиль на скорости врезался в остановку общественного транспорта.
Трагедия произошла утром по улице Заречанской. Автомобиль влетел в остановку, где находились люди. Об этом каналу Суспильное Хмельницкий рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает 24 Канал.
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ДТП на остановке
По словам правоохранителя, сейчас известно о трех погибших: это три женщины – 60, 56 и 53 лет, которые стояли на остановке.
Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по улице Заречанской, столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.
Предварительно, водитель BMW X6 был в состоянии опьянения. Полицейские задержали его на месте.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких человек. Нарушителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Авария с жертвами в Хмельницком: смотрите видео
Момент аварии: смотрите видео
Тем временем в патрульной полиции города предупредили, что из-за аварии движение транспортных средств перекрыто от улицы Победы до улицы Свободы.
Остановка после того, как в нее влетело авто / Фото Суспильне
В коммунальном предприятии "Электротранс" сообщили о возможных отклонениях от графика движения троллейбусов. "В связи с этой ситуацией возможны отклонения от графиков движения троллейбусов №17, №5, №56, №9", – отметили там.
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