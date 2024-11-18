В Хмельницком автомобиль выехал на остановку: по меньшей мере трое погибших

Страшное ДТП произошло в Хмельницком. Там автомобиль на скорости врезался в остановку общественного транспорта.

Трагедия произошла утром по улице Заречанской. Автомобиль влетел в остановку, где находились люди. Об этом каналу Суспильное Хмельницкий рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает 24 Канал.

Смотрите также Погибли двоє военных: під Львовом произошло страшное ДТП

ДТП на остановке

По словам правоохранителя, сейчас известно о трех погибших: это три женщины – 60, 56 и 53 лет, которые стояли на остановке.

Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по улице Заречанской, столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

Предварительно, водитель BMW X6 был в состоянии опьянения. Полицейские задержали его на месте.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких человек. Нарушителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Авария с жертвами в Хмельницком: смотрите видео

Момент аварии: смотрите видео



Тем временем в патрульной полиции города предупредили, что из-за аварии движение транспортных средств перекрыто от улицы Победы до улицы Свободы.

Остановка после того, как в нее влетело авто / Фото Суспильне

В коммунальном предприятии "Электротранс" сообщили о возможных отклонениях от графика движения троллейбусов. "В связи с этой ситуацией возможны отклонения от графиков движения троллейбусов №17, №5, №56, №9", – отметили там.

Последние ДТП в Украине и мире