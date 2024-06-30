В столице 30 июня слышали взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, которую объявили незадолго до этого.

Воздушные силы сообщали о, вероятно, крылатой ракете с севера. 24 Канал призывает не пренебрегать собственной безопасностью и перейти к укрытиям до окончания воздушной тревоги.

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В Киеве слышали взрывы

Около 19:17 в столице раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы писали о ракетах, двигавшихся к юго-востоку от Чернигова в направлении Киева.

Уже ориентировочно в 19:30 жители столицы услышали взрывы. Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о работе противовоздушной обороны над областью.

В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях,

– написал городской глава.

По его словам, есть информация о вызове экстренных служб в Оболонский район столицы. Все подразделения направляются на место. Все подробности по этому поводу, как пояснил мэр, будут обнародованы впоследствии.

В КГГА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительной информации, есть повреждение многоэтажного жилого дома в столице.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. На место следуют подразделения ГСЧС", – добавили там.

Что известно о последних атаках на Киев и область: главное

Крылатые ракеты "Калибр" российские оккупанты запустили с южного направления утром 23 июня. Они полетели в направлении Киевской области. Через несколько минут после 5 часов в столице слышали взрывы. Силы противовоздушной обороны работали против вражеских ракет.

Власти призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины. А также оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Вскоре появилась информация о взрывах.

В ночь на 20 июня в Киевской области прогремели взрывы. Их услышали после 3 часов ночи. К столице приближались, по информации мониторинговых сообществ, от 5 до 10 дронов-камикадзе. Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу ПВО.

Ночью 12 июня враг атаковал Киевскую область ракетами и "Шахедами". Из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте, ранения тогда получил 1 человек.