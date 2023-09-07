В Крыму проблемы с топливом: "Атеш" следит за накоплением запасов

Во временно оккупированном Крыму у россиян проблемы с обеспечением. Они стараются накопить как можно больше запасов.

Агент движения "Атеш" сообщил, что у окупантов большие проблемы с топливом в Крыму. Россияне пытаются накопить запасы на полуострове.

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Колонна топливозаправщиков от Джанкоя до Севастополя.

Зафиксировано передвижение колонны топливозаправщиков в количестве 14 машин. Она двигалась со стороны Джанкоя в Севастополь. Вероятно, оккупанты завезли топливо на оккупированные территории и возвращались обратно.

Колонна топливозаправщиков в Крыму: смотрите видео

В связи с ударами по нефтебазам, оккупанты не могут больше накапливать большие запасы топлива на территории полуострова. Это значительно усложняет их логистику, говорится в сообщении.

В то же время там отметили, что агенты продолжают обнаруживать вражеские топливозаправщики и уничтожать их.

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