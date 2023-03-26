Забыли, кого убивает и бомбит Россия: перед выселением в Лавру пришла толпа верующих

В Киево-Печерской Лавре 26 марта состоялось последнее богослужение Московского патриархата. Туда пришла толпа верующих, очевидно, забывших, что УПЦ МП пропагандируют идеи оккупантов.

Перед этим УПЦ МП начали выселяться из Лавры, информирует 24 Канал. Однако такой прощальный "аншлаг" удивляет, поскольку ни для кого не секрет, что Московский патриархат пропагандирует "русский мир" и помогает врагу.

Раньше Процесс пошел: УПЦ МП начали выселяться из Лавры

Верующие пришли прощаться

Да, завтра УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую Лавру. Толпа пришла прощаться с ними.

Следует напомнить, что сотни священников московского патриархата годами напрямую помогали врагу.

Например, недавно на Закарпатье настоятеля одного из храмов УПЦ МП начали подозревать в разжигании религиозной розни. По данным следствия, он не раз публично оскорблял религиозные чувства украинцев.

Еще один любитель "русского мира" из УПЦ МП получил 7 лет, поскольку он "топил" за "референдум". И таких случаев множество.

Следовательно, непонятно, почему у них до сих пор есть "прихожане".

Выселение УПЦ МП из Лавры