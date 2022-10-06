В Луганской области ВСУ освободили уже 6 населенных пунктов
Контрнаступление украинских войск продолжается и продолжается успешно. 6 октября стало известно, что защитники Украины освободили еще 6 населенных пунктов в Луганской области.
Несмотря на попытки оккупантов удержаться на украинской земле, воины Украины успешно гонят их из наших населенных пунктов. Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на собственные источники в Луганской области.
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Достижения Вооруженных сил на Луганщине за сутки
Стало известно, что защитники Украины нанесли много ударов по оккупантам. В частности, авиация Сил обороны Украины нанесла более пятнадцати ударов по врагу. Вместе с ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки они поразили:
- 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага,
- 14 районов сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов,
- 2 пункта управления,
- 4 зенитных ракетных комплексов противника,
- сбили 9 вражеских БпЛА.
Враг наносил ответные удары. Так, по позициям наших бойцов враг нанес 14 артиллерийских и минометных обстрелов и нанес один авиаудар.
Как сообщили в Луганской области, также за сутки украинские воины отбили атаки россиян в районах нескольких населенных пунктов. Говорится о:
- Выемке,
- Соледаре,
- Отрадовке,
- Бахмутском,
- Бахмуте,
- Красногоровке,
- Майорске,
- Новомихайловке.
Возможно ли сейчас масштабное контрнаступление ВСУ на Луганщине
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что наши военные могут повторить успех на Луганщине, которого достигли на Харьковском направлении. Ведь их действия очень схожи между собой с тактико-стратегическим обзором. Так, сейчас на Луганщине похожи:
- система логистики,
- размещение войск,
- отсутствие полноценной линии обороны оккупантов.
Однако военно-политический обозреватель подчеркнул, что для такого масштабного контрнаступления нужно создать надлежащие условия, чтобы началось каскадное разрушение обороны российских войск. Так, говорится о снижении эффективности системы управления передовыми подразделениями оккупационных войск и снижения эффективности их поставки.
Когда будут соответствующие условия, мы сможем наблюдать достаточно масштабные, активные и интенсивные действия ВСУ на Луганщине,
– подчеркнул Александр Коваленко.
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Ситуация на Луганщине: последние новости
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ уже почти приблизились к северо-западной границе Луганской области. Это еще раз доказывает, что украинские военные малыми и уверенными шагами выбивают врага из Украины.
- Отметим, что в ОВА также часто поступают письма от украинцев из Луганска, которые сейчас находятся под оккупацией, с просьбой освобождения города от врагов. По его словам, жители временно оккупированных городов на Луганщине не могут дождаться, когда наконец наши военные выбьют врага.
- Как убеждены в институте по изучению войны, поражение российского войска вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганщина Путину не особо нужна. Он стремится удержать Юг. Так, оккупанты занимаются развитием фортификационных сооружений на Запорожье и Херсонщине, чтобы усложнить продвижение наших военных.
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