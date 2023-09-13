Под Мелитополем снова расцвел "хлопок": жители города сообщают о громких взрывах
Источник:Иван Федоров
На временно оккупированных территориях нашего государства продолжает цвести "хлопок". Так, жители Мелитополя рассказали, что вблизи Мелитополя прогремели мощные взрывы.
В конце концов, во временно оккупированном Мелитополе довольно часто цветет "хлопок". В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или повреждения в районе этого города.
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В Мелитополе снова взрывы
Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров около 21 часа 50 минут написал, что в районе этого города снова зацвел "хлопок". Он подчеркнул, что все подробности все еще уточняется.
Горячий сезон для оккупантов продолжается и осенью. На Мелитопольщине продолжает расцветать "хлопок",
– подчеркнул он.
Федоров отметил, что взрывы слышали северяне Мелитополя, которые сообщали о звуках взрывов за самим городом. Российские, как всегда, умалчивают о взрывах в этом временно оккупированном городе, поэтому сейчас о количестве пострадавших или каких-либо повреждениях в Мелитополе – неизвестно.
В Мелитополь уже не впервые приходит "хлопок"
- Последний "хлопок" в Мелитополь посетила 10 сентября. Тогда в результате одного из прилетов уничтожили штаб российских оккупационных войск, где они пытались проводить свои "псевдовыборы".
- Впоследствии о взрывах высказался мэр временно оккупированного города Иван Федоров. Он отметил, что в результате нового хлопка уничтожена одна из крупнейших военных баз врага на территории, где россияне хранили свои боеприпасы и технику.
- До этого взрывы в тылу россиян у Северо-Востока Мелитополя слышали 5 сентября. Тогда "прилеты" были настолько громкими, что земля дрожала, а жители временно оккупированного города не на шутку испугались и жаловались о новой осенней "хлопке".
- В конце концов Иван Федоров рассказал, что за последние полтора года российские военные укрепляли свои линии обороны на Запорожском направлении. Вокруг Токмака и Мелитополя они построили мощные линии защиты, в том числе подземные.