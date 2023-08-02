В Мелитополе оккупантам снова "тревожно": жалуются на "взрывы" в городе

Российские захватчики никогда не будут чувствовать себя на украинских территориях "как дома" и "по-домашнему". Так, вечером 2 августа во временно оккупированном Мелитополе россияне начали жаловаться на "странные звуки взрывов".

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной этого взрыва. Кроме того, российские захватчики не сообщали, есть ли в результате "взрыва" пострадавшие или повреждения в городе.

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В Мелитополе снова взрывы

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 21:46 в оккупированном городе прозвучали "громкие звуки взрывов". Он отметил, что из-за этого оккупанты начали "суетиться".

Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города,

– подчеркнул он.

Федоров также подчеркнул, что достоверные причины этого взрыва оккупанты не сообщали. Поэтому все обстоятельства, которые сложились в городе со взрывами, выясняются.

На оккупированных территориях постоянно раздаются взрывы