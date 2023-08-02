В Мелитополе оккупантам снова "тревожно": жалуются на "взрывы" в городе

2 августа 2023, 22:38
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Иван Федоров

Российские захватчики никогда не будут чувствовать себя на украинских территориях "как дома" и "по-домашнему". Так, вечером 2 августа во временно оккупированном Мелитополе россияне начали жаловаться на "странные звуки взрывов".

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной этого взрыва. Кроме того, российские захватчики не сообщали, есть ли в результате "взрыва" пострадавшие или повреждения в городе.

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В Мелитополе снова взрывы

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 21:46 в оккупированном городе прозвучали "громкие звуки взрывов". Он отметил, что из-за этого оккупанты начали "суетиться".

Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города,
– подчеркнул он.

Федоров также подчеркнул, что достоверные причины этого взрыва оккупанты не сообщали. Поэтому все обстоятельства, которые сложились в городе со взрывами, выясняются.

На оккупированных территориях постоянно раздаются взрывы

  • В аннексированном украинском Крыму 29 июля прозвучали мощные звуки взрывов вблизи Чонгарского железнодорожного моста. Впоследствии стало известно, что это была "филигранная работа" Вооруженных сил нашего государства.
  • В тот же день взрывы произошли и в оккупированном Донецке. В частности, там могли попасть в состав боеприпасов оккупантов, которые разместили это оружие в городе.
  • В Донецке также произошел "прилет" и 28 июля. Тогда захватчики сообщали о якобы попадании по зданию так называемой "МВС" незаконных террористических формирований.
  • Также цвел "хлопок" и во временно оккупированном Шахтерске в Донецкой области. там горели резервуары местной нефтебазы, которую оккупанты долго не могли погасить.
  • Взрывы раздавались и во временно оккупированной Каховке в Херсонской области. Так, местные жители сообщали, что 25 июля там слышали около 30 взрывов.
  • К тому же украинские партизаны по движению "Атеш" 1 августа анонсировали новые операции на временно оккупированных территориях нашего государства. В частности, это будет происходить в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Автор: Владислав Кравцов