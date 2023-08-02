В Мелитополе оккупантам снова "тревожно": жалуются на "взрывы" в городе
Источник:Иван Федоров
Российские захватчики никогда не будут чувствовать себя на украинских территориях "как дома" и "по-домашнему". Так, вечером 2 августа во временно оккупированном Мелитополе россияне начали жаловаться на "странные звуки взрывов".
В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной этого взрыва. Кроме того, российские захватчики не сообщали, есть ли в результате "взрыва" пострадавшие или повреждения в городе.
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В Мелитополе снова взрывы
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 21:46 в оккупированном городе прозвучали "громкие звуки взрывов". Он отметил, что из-за этого оккупанты начали "суетиться".
Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города,
– подчеркнул он.
Федоров также подчеркнул, что достоверные причины этого взрыва оккупанты не сообщали. Поэтому все обстоятельства, которые сложились в городе со взрывами, выясняются.
На оккупированных территориях постоянно раздаются взрывы
- В аннексированном украинском Крыму 29 июля прозвучали мощные звуки взрывов вблизи Чонгарского железнодорожного моста. Впоследствии стало известно, что это была "филигранная работа" Вооруженных сил нашего государства.
- В тот же день взрывы произошли и в оккупированном Донецке. В частности, там могли попасть в состав боеприпасов оккупантов, которые разместили это оружие в городе.
- В Донецке также произошел "прилет" и 28 июля. Тогда захватчики сообщали о якобы попадании по зданию так называемой "МВС" незаконных террористических формирований.
- Также цвел "хлопок" и во временно оккупированном Шахтерске в Донецкой области. там горели резервуары местной нефтебазы, которую оккупанты долго не могли погасить.
- Взрывы раздавались и во временно оккупированной Каховке в Херсонской области. Так, местные жители сообщали, что 25 июля там слышали около 30 взрывов.
- К тому же украинские партизаны по движению "Атеш" 1 августа анонсировали новые операции на временно оккупированных территориях нашего государства. В частности, это будет происходить в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.