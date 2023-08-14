"Сиди спокойно и не рыпайся": в Мелитополе вооруженные россияне пристают к несовершеннолетним

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики приставали к несовершеннолетней девушке. При этом они были вооружены.

Ситуацию с жизни временно оккупированного города рассказали очевидцы. По их словам, она произошла 12 августа.

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Оккупанты пристают к несовершеннолетним в Мелитополе

К девушке лет 15 – 16 приставали двое солдат. Сначала делали ей комплименты, а потом начали лезть обниматься. Муж мой закричал: "Не трогайте, это моя "внучка" (специально, чтобы отстали). Сейчас полицию вызову",

– рассказала очевидца.

После этого в ответ один из оккупантов начал говорить: "Батя, твоя полиция, твой совбез, твоя власть – это все Я. Поэтому никуда ты не позвонишь. Сиди себе спокойно, пока есть на чем, и не рыпайся".

Пока оккупант читал лекцию пожилым людям, то девушка смогла спокойно уйти.

"Страшно, очень страшно за наших детей. Россияне в Мелитополе временно и им безразлично, что они творят! Они не живут по законам. Без совести и чести!" – объяснила местная жительница.

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