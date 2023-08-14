"Сиди спокойно и не рыпайся": в Мелитополе вооруженные россияне пристают к несовершеннолетним
Источник:"РИА-Мелитополь"
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики приставали к несовершеннолетней девушке. При этом они были вооружены.
Ситуацию с жизни временно оккупированного города рассказали очевидцы. По их словам, она произошла 12 августа.
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Оккупанты пристают к несовершеннолетним в Мелитополе
К девушке лет 15 – 16 приставали двое солдат. Сначала делали ей комплименты, а потом начали лезть обниматься. Муж мой закричал: "Не трогайте, это моя "внучка" (специально, чтобы отстали). Сейчас полицию вызову",
– рассказала очевидца.
После этого в ответ один из оккупантов начал говорить: "Батя, твоя полиция, твой совбез, твоя власть – это все Я. Поэтому никуда ты не позвонишь. Сиди себе спокойно, пока есть на чем, и не рыпайся".
Пока оккупант читал лекцию пожилым людям, то девушка смогла спокойно уйти.
"Страшно, очень страшно за наших детей. Россияне в Мелитополе временно и им безразлично, что они творят! Они не живут по законам. Без совести и чести!" – объяснила местная жительница.
Последние новости из оккупированного Мелитополя
- Россиянам во временно оккупированном Мелитополе часто тревожно. В частности, 14 августа у врагов взрывы уничтожили тренировочную и военную базу.
- Буквально 12 августа на трассе Мелитополь – Бердянск у оккупантов вспыхнул топливозаправщик. Поэтому враги временно закрывали сухопутный коридор в оккупированный Крым.
- Того же 12 августа у россиян раздавались взрывы в районе оккупированного Бердянска. Над городом поднялся столб дыма. Петро Андрющенко заявил, что "хлопок" звучал, вероятно, в районе порта.