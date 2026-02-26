Бывший спикер НАТО, бывший заместитель помощника генсека бывший заместитель помощника генсека Джейми Ши рассказал 24 Каналу, что действительно люди сейчас живут в опасном мире. Однако, по его мнению, это не указывает на то, что глобальное противостояние является неотвратимым.

Что может предотвратить Третью мировую войну?

Джейми Ши считает, что опыт предыдущей мировой войны показал, что отказ политических лидеров занять четкую позицию по агрессии Адольфа Гитлера имел серьезные последствия. Все потому, что это поощряло диктаторов думать, что они могут быть безнаказанными, а демократия слабая.

Мы попали в войну 1939 – 1940 годов из-за ошибки, потому что не смогли убедить авторитарных лидеров, что действительно серьезно настроены. Я думаю, все понимают, что от того, как завершится война в Украине станет понятно, будет глобальная война или нет,

– высказался бывший представитель НАТО.

По его словам, если наше государство выживет как независимая, суверенная страна, если Владимира Путина будут считать побежденным, тогда не только Россия, но и другие авторитарные режимы, будут очень осторожными, прежде чем начать агрессию.

Если это произойдет, то все диктаторы будут понимать, что их планы не будут иметь успеха, потому что, в случае нападения на какую-то из независимых стран, придется заплатить большую цену.

Важно! Агрессивная политика Путин в отношении соседей усиливает риски масштабного конфликта. Профессор Южного университета Чарлстона Дерин Гердес отметил, что страны Восточной Европы уже готовятся к возможным угрозам, а сам Кремль вряд ли откажется от провокаций, в частности с применением беспилотников против территории НАТО.

Джейми Ши подытожил, что Украина важна не только для ее граждан, но и для безопасности всех стран НАТО. Наше государство, украинские военные каждый день доказывают, что могут противостоять России.

Кроме того, Кремль имеет слабые места. Важно, чтобы западные партнеры Украины понимали это и давили, непрерывно поддерживая военные способности Сил обороны.

