Дефицит вооружения касается и России: военный эксперт назвал преимущество, которое имеет наш враг

В ближайшие десятилетия в мире будет ощущаться дефицит вооружения. Несмотря на то, что за последний год Россия наладила производство оружия и военной техники, эта проблема коснется и ее.

Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков, отметив, что россияне могут себе позволить некоторое время не разрабатывать новые образцы. Также он назвал фактор в производстве оружия важнее, чем деньги.

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Есть определенный тренд

В России с советских времен на складах осталось большое количество вооружения старого образца. Сейчас россияне достают со складов хранения огромное количество этого вооружения, ремонтируют, модернизируют и отправляют на фронт.

Однако в определенное время это вооружение закончиться и тогда в России также встанет вопрос дефицита,

– отметил военный эксперт.

Например, если бы в США решили активнее восстанавливать старую бронетехнику, в частности танков Abrams, которые стоят где-то в пустыне в Неваде, возможно ситуация с дефицитом вооружения была бы немного другой.

"Украина тоже получила далеко не новые танки Leopard 1 – они являются вооружением старого образца, 1960-1970-х годов. Такой тренд есть и он может развиваться. Однако неизвестно, сколько запасов старой техники осталось на складах", – подчеркнул Катков.

Очередь на истребители до 2030-х годов

Он отметил, что речь идет именно о дефиците нового современного вооружения, производство которого занимает довольно много времени.

Важно понимать, что стоимость нового вооружения не только в деньгах, но и во времени. Сегодня время является более важным параметром стоимости вооружения, чем его денежный эквивалент,

– отметил он.

Так, очередь на истребители F-35, средняя цена которых 240 миллионов долларов за единицу вместе с вооружением, формируется уже на начало 2030-х годов. Условно говоря, если бы Украина имела возможности купить F-35 именно сейчас, то получила бы первый борт примерно в 2032 году.

"Аналогичная ситуация с системами Patriot, комплексами HIMARS, современными танками, новыми истребителями F-16, очередь на которые сейчас – до 2030 года. Все это растянуто во времени, потому что производства не успевают за тем потоком заказов, которые есть, и их становится все больше", – объяснил Олег Катков.

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