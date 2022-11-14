В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню
В Москве поступило сообщение о минировании одного из символов роспропаганды. Речь идет об Останкинской башне высотой более 500 метров. Сообщение об этом традиционно поступило анонимно.
Эту информацию написали российские пропагандистские СМИ. По их данным, башню уже проверяют на наличие взрывчатки.
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Башню в Москве якобы заминировали
По данным российских изданий, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни.
Также "заминированы" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется,
– сообщил источник.
Российская пресса не сообщила, эвакуировали ли людей с территории башни. По состоянию на 15:30 14 ноября еще не известны результаты проверки башни экстренными службами.
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Фейковые минирования к которым, вероятнее всего, причастна Россия
- В конце октября 2022 года росСМИ написали, что в Москве якобы заложили взрывчатки во всех торговых центрах.
- Сразу российская пропаганда во всем обвинила Украину. А взрывотехники пошли еще дальше – решили проверить торговые центры выборочно.
- Сообщения о фейковых минированиях также были во временно оккупированном Крыму. Буквально 11 октября об эвакуации было объявлено в школах Красногвардейского района, школах и детсадах Евпатории, Феодосии, Керчи, а также Бахчисарайского района. Это произошло в тот же день, когда россияне атаковали Украину ракетами.
- Впоследствии 17 октября оккупанты сообщили, что в Керчи "заминировали" все школы и детсады. Конечно же, сообщения оказались ложными.
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