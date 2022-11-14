В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню

14 ноября 2022 , 15:35
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В Москве поступило сообщение о минировании одного из символов роспропаганды. Речь идет об Останкинской башне высотой более 500 метров. Сообщение об этом традиционно поступило анонимно.

Эту информацию написали российские пропагандистские СМИ. По их данным, башню уже проверяют на наличие взрывчатки.

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Башню в Москве якобы заминировали

По данным российских изданий, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни.

Также "заминированы" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется,
– сообщил источник.

Российская пресса не сообщила, эвакуировали ли людей с территории башни. По состоянию на 15:30 14 ноября еще не известны результаты проверки башни экстренными службами.

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Фейковые минирования к которым, вероятнее всего, причастна Россия

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Автор: Діана Квасневська