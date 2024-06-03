"Пора домой": в Москве бастовали родственники мобилизованных
Источник:NEXTA
В Москве жены и матери мобилизованных вышли на пикет к министерству обороны России. Там они на коленях умоляли вернуть своих мужей и сыновей домой.
Россиянки требуют встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Возглавлять миниобороны страны-агрессора он начал в мае 2024 года.
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Жены оккупантов надеялись, что их услышат
Родственницы мобилизованных стояли с плакатами, где просили "вернуть папу домой", "установить сроки службы бойцов СВО" и говорили, что "мобилизованным пора домой". Родственницы российских убийц хотят, что новый министр обороны "начал решать их проблему".
Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему,
– заявила одна из участниц пикета.
Характерно, что россиянки хотят только демобилизации мужчин, и ни одна из них не требовала, чтобы прекращения российской агрессии в Украине.
У здания российского минобороны дежурили правоохранители, а рядом с пикетчиками стояли автозаки. К женщинам сразу после начала забастовки подошли полицейские и требовали разойтись, а затем – проверяли документы.
Впоследствии, как сообщила русская служба BBC, к ним вышел представитель министерства. Сам Белоусов перед митингующими не появился.
"После этого не надо называть себя гражданами России", – сказал представитель путинского ведомства женщинам. Добавим, что их движение в пятницу, 31 мая, российский минюст объявил "иноагентом".
В России бастовали родственники мобилизованных оккупантов / Фото NEXTA
Мобилизация в России: последние новости
- Диктатор Путин хочет увеличить российскую армию в Украине, чтобы открыть еще один фронт. Для этого он хочет собрать дополнительно 300 – 400 тысяч военных. Это попытаются реализовать в России до конца 2024 года. А часть россиян, которые застряли по уши в долгах или просто живут в регионах, где нет работы, и сами будут соглашаться воевать.
- Газета Financial Times заявила, что проведение мобилизации в России до конца 2024 года или начала 2025 года станет неизбежной. Причем экс-министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал, что в России сейчас есть огромный дефицит людей для различных профессий. Это и так разрушает экономику, а в случае объявления мобилизации россияне будут просто бежать.
- Но не только россияне подпадают под российскую мобилизацию. Российское руководство активно проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях, в частности, в Мариуполе и Бердянске. Сейчас украинцы стараются не ездить на украинских номерных знаках, чтобы хоть как-то уберечься от российской мобилизации.