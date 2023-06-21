В ВСУ сейчас наступление, а не контрнаступление: объяснили принципиальную разницу

Вооруженные Силы Украины героически освобождают оккупированные врагом территории. Большинство считают, что украинские бойцы пошли в контрнаступление, однако у действий наших защитников есть несколько иное объяснение.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он объяснил, в чем заключается принципиальная разница между наступлением и контрнаступлением.

Читайте также Это не остановка контрнаступления: Жданов объяснил, что такое пауза в продвижении ВСУ

Разница между наступлением и контрнаступлением

Как отметил Нарожный, в ВСУ сейчас наступление, а не контрнаступление.

Во время контрнаступления враг идет и атакует. Они все плотно собрались и таким огромным кулаком идут,

– сказал военный эксперт.

Таким образом, противник захватывает определенную территорию, например укрепрайон, но не успевает на этой позиции закрепиться и тогда мы делаем контрнаступление.

Отбрасываем врага, который не успел закрепиться,

– подчеркнул Нарожный.

Сейчас ситуация совсем другая. Оккупанты на этих позициях стоят по полгода, на некоторых – по году, а на Донбассе – даже больше года. Поэтому это называется наступление. ВСУ атакуют хорошо укрепленного врага.

На определенных участках украинские бойцы дошли до первой линии обороны, а на некоторых из них даже прорвали ее. За первой линией врага стоит вторая – наиболее укрепленная и серьезная. Третья линия – это last chance (последний шанс – 24 Канал) россиян.

Военный эксперт объяснил ключевое отличие между наступлением и контрнаступлением: смотрите видео

Основные силы ВСУ не зашли в бой

Минусами для Сил обороны является широкая и разветвленная система обороны. Из плюсов то, что мы находимся якобы внутри круга и наша логистика намного короче, в то же время логистика врага – гораздо длиннее. К тому же украинские бойцы на определенных участках вбивают так называемые клинья, усложняющие логистику оккупантов.

"Если россиянам нужно с Херсонщины перебросить подкрепление на Бахмут, то им нужно обойти полукруг по большому радиусу. Однако, если нам необходимо из Херсона перебросить на Бахмут, то мы напрямую идем и наше расстояние гораздо меньше", – объяснил военный эксперт.

Сейчас Вооруженные Силы вбили эти клинья, прощупали линию противника. Основные силы еще не входили в бой и Украина с помощью высокоточной и дальнобойной артиллерии изматывает противника.

Силам обороны нужно сделать так, чтобы на первой и второй линии оккупантов не осталось защитников или чтобы они были вымотаны непрерывными артиллерийскими обстрелами так, чтобы им хотелось сдаться в плен,

– добавил Нарожный.

Российские пропагандисты играют на стереотипах и распространяют заявления о том, что наши бойцы якобы медленно продвигаются. В действительности все не так. Украина бережет людей и технику, поэтому так медленно развиваются события. Основные силы Украины в бой еще не зашли.

Какая ситуация на фронте: последние новости