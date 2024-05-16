Время в Украине измеряется жизнями: в НАТО объяснили, от чего зависит ситуация на поле боя

Украинская армия продемонстрировала способность достигать успехов на поле боя, но для этого им нужна военная помощь западных стран. В Альянсе также добавили, что Украина имеет шансы на победу в войне.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании Военного комитета начальников штабов обороны. Он также добавил, что от скорости передачи западного оружия зависит и жизнь украинцев, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Важно Такие сценарии есть у наших партнеров: какие предложения по вступлению в НАТО Украина может получить

Как западное оружие влияет на ход войны

Роб Бауэр отметил, что от скорости передачи западного оружия зависит жизнь украинцев.

Время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами. Оно измеряется человеческими жизнями. В странах Альянса неделя – это неделя. В Украине неделя – это мать... отец... ребенок... друг... любимая... потерянные навсегда,

– сказал Роб Бауэр.

Председатель Военного комитета Альянса заявил, что Украина продолжит получать помощь от партнеров. Он призвал страны НАТО между достижением целей Альянса и поддержкой Украины выбирать поддержку.

Адмирал Бауэр говорит, что со своей стороны российское руководство "готово пожертвовать сотнями тысяч собственных людей, даже не заботясь о том, чтобы забрать их трупы с поля боя".

По его словам, российские власти также готовы поставить под угрозу благосостояние многих людей, используя пищу, энергию и миграцию как оружие. Впрочем, Украина еще имеет шансы на победу.

Для Украины еще не поздно одержать победу. Свобода Украины не может погибнуть, не должна погибнуть и не погибнет,

– добавил Бауэр.

Военная помощь: последние новости