В оккупированные районы Донбасса захватчики перемещают из России вооружение и военную технику
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Начались 84 сутки военной агрессии России против Украины. Захватчики сосредоточились на удержании ранее занятых рубежей.
Ситуация на Донбассе
На Славянском направлении оккупант пытается захватить населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступления в этом районе развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
Читайте также В Северодонецке обстреляли в 2 корпуса больницы и здание "Импульса": в области 10 погибших
Из-за больших потерь враг перемещает на территорию России оружие и военную технику для доукомплектования подразделений
На Донецком направлении враг продолжил наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении российские оккупанты наступали, чтобы полностью захватить населенный пункт Дробышево и блокировку Лимана с севера.
На Бахмутском и Северодонецком направлениях российский враг сосредоточил до пятнадцати вертолетов для авиационной поддержки наступления.
В Мариуполе основные усилия враг сосредоточивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.
Последние новости о битве за Донбасс
- Российским военные преступники отступили от Горного и Сиротино в Луганской области. Войска агрессора понесли значительные потери во время наступления.
- 16 мая украинские воины на Востоке отразили 8 вражеских атак и уничтожили почти 200 оккупантов.
- Также 16 мая российские захватчики ударили по Донбассу авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12.
- Институт по изучению войны считает, что российские оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк. Они якобы планируют захватить только Луганскую область, а Донбасс покидают.
- 14 мая российские оккупанты снова ударили по Донетчине фосфорными зарядами. В результате обстрела сгорело несколько домов. Это позже подтвердил очередной перехват Службой безопасности Украины телефонного разговора оккупанта с его коллегой. В ней захватчик подтверждает, что они бьют по территории Украины негуманными видами вооружения.
- Минобороны Великобритании считает, что страна-агрессор уже потеряла на войне около трети своих наземных сил, подготовленных к наступлению в феврале этого года.
Смотрите также: батальон рашистов отказался идти в наступление – Гайдай о разгроме оккупантов на Востоке