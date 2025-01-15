В ОВА рассказали, какие объекты были целью россиян на Ивано-Франковщине

Утром 15 января российские войска атаковали ракетами Украину. Под прицелом вражеских сил оказалась Ивано-Франковская область.

Так, на Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ОВА.

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Цель врага на Ивано-Франковщине

Утром 15 января под атакой оккупационных войск оказалась Ивано-Франковская область. Известно, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук указала, что было целью россиян во время атаки.

На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Указывается, что обошлось без пострадавших. Известно, что сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.

"Ситуация – под контролем", – добавила Онищук.

Она поблагодарила наших защитников и всех, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки.

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Отметим, что российские войска запускали на рассвете различные типы ракет по Украине. Где прогремели взрывы и какие последствия, читайте в материале 24 Канала. Отметим, что оккупанты также и ночью терроризировали жителей Украины, запуская "Шахеды".