В Подмосковье произошел поджог на заводе, где ремонтировали военные машины, – РосСМИ
В России в последнее время неспокойно. В этот раз стало известно о пожаре на территории одного из заводов под Москвой.
Российские СМИ сообщают, что в Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач с прицепом. Отмечают, что это произошло на территории завода, где обслуживают военные машины. 24 Канал.
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Официальных комментариев нет
В России произошел очередной инцидент, связанный с военно-промышленным комплексом страны-агрессорки. По данным российских медиа, поджог произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины.
По одной из версий грузовик был заминирован. Автомобиль достаточно сильно выгорел.
Официальных комментариев, как обычно, в таких случаях нет. Так же нет фото или видео с места происшествия.
Новости России: главное
- Ночью 17 сентября в России было неспокойно из-за атаки якобы "украинских" беспилотников. В московских аэропортах снова объявили режим "ковер", а в Московской области зафиксировали громкий "хлопок". Судя по анализу сообщений российских пропагандистов, "веселая ночь" была в нескольких регионах России. В частности, "дронопад" фиксировались в четырех областях России: Московской, Тульской, Орловской и Вороженжской. оккупанты жалуются, что дроны пытались атаковать Москву.
- Продолжают встречаться странные вещи на территории России. В стране-агрессорке раздался взрыв на заводе военной техники в Кургане. Как рассказывают российские СМИ, что взрыв прогремел в Кургане на заводе "Ростеха". Это предприятие занимается производством военной техники.
- Российские захватчики в очередной раз пожаловались из-за якобы новую атаку на стратегический аэродром "Шайковка". Он расположен в Калужской области. Традиционно в атаке уже успели обвинить Вооруженные Силы Украины. Однако следует отметить, что никаких видео- или фотоподтверждений этой информации пока нет.