В Подмосковье вспыхнула подстанция на территории аэрогидродинамического института

На территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье вспыхнул пожар. Известно, что загорелась трансформаторная подстанция. О пострадавших не сообщается.

Как пишут росСМИ, пожар в институте города Жуковский уже локализовали, однако дым до сих пор виден.

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Почему произошел пожар

Вероятно, причиной пожара стали нарушения техники безопасности при ремонте крыши. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Вероятно, на крыше проводились газосварочные работы, произошел взрыв баллона, что привело к пожару,

– сообщают росСМИ.

По предварительным данным, в одном из корпусов института горела крыша. По словам другого источника, кровля загорелась именно в основном корпусе ЦАГИ.

Существует угроза взрыва

В центре города Жуковский перекрыли движение из- за угрозы взрыва газовых баллонов , находящихся на территории Центрального аэрогидродинамического института.

Тем временем очевидцы сообщают, что дым от пожара виден на расстоянии 20 километров. На месте происшествия работают пожарные.

К слову, в России неизвестные активно поджигают военкоматы , чтобы не идти воевать против Украины. По состоянию на 19 мая уже зафиксировано по меньшей мере 12 случаев поджога военкоматов .

Интересно, что подобные инциденты – это уже тенденция в приграничных областях России о выстрелах и пожарах сообщают почти каждый день.

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