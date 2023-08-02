За каждый злотый, снаряд или каждое доброе слово, – Данилов поблагодарил поляков за помощь
Источник:Алексей Данилов
В Совете национальной безопасности и обороны нашего государства отреагировали на заявления о недостаточной благодарности Польши за оказанную помощь. В частности, там поблагодарили поляков за поддержку, отметив, что они первыми протянули руку украинцам.
Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он отметил, что наш народ помнит всю поддержку, которую оказала Польша, передает 24 Канал.
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Данилов выразил благодарность Польше за поддержку
Алексей Данилов отметил, что Украина и Польша – единственные в своем союзе несокрушимые. Он также подчеркнул, что украинский народ благодарен полякам за всю оказанную помощь с начала полномасштабной войны против нашей страны.
Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории,
– заявил он.
Глава СНБО отметил, что наши страны объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей, а также единственной целью – уничтожение московского чудовища, посягающего на свободу наших народов.
"Польское государство и народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты справедливой войны против российского мрака и московской дикости", – сказал Данилов.
В целом он поблагодарил за все и сказал, что наше государство помнит, кто "первым протянул Украине ружье и хлеб". Он также заверил, что любые противоречия наши государства смогут решить самостоятельно.
Напряжение Великой войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова. Но в нашей семье мы самостоятельны, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения,
– подчеркнул глава СНБО.
Напоследок Данилов напомнил, что первую партию оружия после вторжения России 24 февраля 2022 года, такую необходимую, передала нам Польша. В частности, это было минометное оружие.
Что известно о противоречиях между Украиной и Польшей
- Министерство иностранных дел 1 августа вызвало "на ковер" польского посла из-за слов представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача. В частности, он отметил, что Киев "должен быть более благодарен Польше за помощь".
- Аналогичный шаг сделала и польская сторона, вызвав для разъяснений украинского посла. Впоследствии глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что не ожидал такой "недопустимой ошибки" от Украины.
- Дальше на эту ситуацию отреагировал и Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы политические недомолвки разрушили политические отношения между нашими странами.