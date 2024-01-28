В Полтаве и районе Кременчуга несколько раз раздавались взрывы: там ракетная опасность
В Полтаве вечером 28 января прогремели мощные взрывы. Это произошло почти сразу после того, как в области была объявлена воздушная тревога.
Со временем взрывы слышали и в Кременчугском районе. 24 Канал призывает жителей Полтавы и Кременчуга находиться в укрытиях, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Полтаве и Кременчугском районе слышали взрывы
Воздушная тревога по всей Полтавской области была объявлена около 19 часов 57 минут. Тогда в регионе была ракетная опасность. Уже через 3 минуты в Полтаве раздались взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.
В Полтаве раздаются взрывы,
– написали журналисты.
Уже через одну минуту Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты в направлении города Кременчуга. Военные призвали жителей города уходить в укрытие.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – написали Воздушные силы.
Далее корреспонденты Суспильного сообщили, что около 20 часов 2 минуты громкие звуки слышали и в Кременчугском районе. Через две минуты повторные взрывы раздались в Полтаве.
Стоит отметить, что на 20 часов 15 минут в Полтавской области еще сохраняется угроза применения баллистического вооружения.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетную опасность для всех областей Украины и взрывы читайте в нашем телеграме.
Днем ранее в Полтавской области уже звучали взрывы
- Российские захватчики запускали ракеты по Полтавской области вечером 27 января Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.
- В конце концов в Полтаве и Кременчуге раздались взрывы. Карта тревог расширилась на большую часть Украины. В самой области по вражеским целям отработала ПВО.
- Впоследствии в Полтавской ОВО сообщили, что российские оккупанты попали в промышленное предприятие. На месте инцидента вспыхнул пожар, информации о погибших или пострадавших в результате вражеской атаки по городу не было.