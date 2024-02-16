В районе Авдеевского коксохима – пожар: враг штурмует позиции ВСУ под прикрытием дыма

Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой области. Оккупанты применили коварную тактику – устроили пожар, чтобы ухудшить видимость и продолжить штурмы.

Об этом сообщил командующий Таврического направления Александр Тарнавский рассказывая об оперативной обстановке в Авдеевке по состоянию на 15:00 16 февраля. По его словам, враг умышленно поджег цистерну с остатками нафталина.

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Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и вызвал пожар на складе хранения битумной смолы,

– отметил Тарнавский.

Он отметил, что враг под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Важно! Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки в Донецкой области. Тарнавский подчеркнул, что основной целью является сохранение жизней украинских военных.

По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет.

Ситуация в Авдеевке: актуально