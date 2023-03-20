Запрет на iPhone у чиновников Путина: отберут ли смартфон у Медведева
Российским чиновникам до 1 апреля нужно избавиться от своих iPhone. Вместо этого использовать россиянам нужно будет более безопасные гаджеты.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в России очень боятся, что США каким-то образом сможет получить доступ к внутренней информации.
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Почему информацию с iPhone трудно получить
Иван Ступак уверен, что iPhone, как и вся техника, создавался не для того, чтобы его сломали.
"Есть много инцидентов, кейсов, когда правоохранительные и специальные органы США просто не могли получить доступ к iPhone какого-нибудь исламского террориста, которого задержали", – пояснил он.
По его словам, случалось это потому, что компания Apple не давала согласия на передачу данных и ни при каких условиях не шла на сотрудничество.
Там приходилось придумывать технические уловки, чтобы как-то ломать, но это очень-очень тяжело и почти анриал,
– подытожил Ступак.
По его мнению, iPhone являются довольно непростыми гаджетами.
Иван Ступак рассказал, какой гаджет российским чиновникам будут выдавать вместо iPhone: смотрите видео
Что придет на смену iPhone
Бывший сотрудник СБУ рассказал, что запрет iPhone в РФ среди чиновников касается четырех ключевых департаментов администрации президента России. В частности, говорится о внутренней политике и масс-медиа.
Сейчас они готовятся к президентским выборам и очень боятся, что по телефонам будут американцы получать доступ к тому, что вообще проговаривается. Это вообще охота на ведьм,
– подчеркнул он.
По его мнению, все же Дмитрий Медведев, замглавы Совета Безопасности РФ, свой телефон не отдаст.
"Россиянам предлагается альтернатива – iPhone на базе Android или собственный телефон YotaPhone, как они говорят, очень безопасен", – объяснил Ступак.
По его словам, в этом гениальном плане действий есть один нюанс. Достигнув максимального уровня безопасности, никто не будет гарантировать производительность такого изобретения. Вероятно, что российским чиновникам придется ходить с "кирпичом, но с тачскрином".
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