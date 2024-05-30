Покушение на Фицо: почему выздоровление словацкого премьера будет "чрезвычайно долгим"

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили 15 мая во время выездного заседания правительства. В него несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула.

После покушения Фицо доставили в больницу, где провели несколько операций. Сейчас состояние здоровья премьера удовлетворительное, но выздоровление будет достаточно длительным.

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В каком состоянии Фицо

Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в живот. Через несколько недель после покушения его заместитель сообщил, что процесс выздоровления не проходит быстро и будет "чрезвычайно долгим".

Политик будет оставаться в больнице еще длительное время. После проведения двух многочасовых операций в центральном городе Банска Быстрица, врачи оценили его состояние как "удовлетворительное".

Выздоровление премьер-министра наконец на правильном пути. Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные... Сейчас он принимает пищу,

– рассказал вице-премьер-министр Роберт Калиняк.

Ранее правительственный советник Эрик Калиняк, который присутствовал во время стрельбы, сказал, что только "миллиметры" спасли Фицо от смертельного ранения.

"Пули попали в тонкий кишечник так, что он был прострелен насквозь пять раз, но врачи творили чудеса", – добавил Эрик Калиняк.

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