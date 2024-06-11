В России разбился Су-34: выжил ли экипаж
Российская авиация продолжает терять свои самолеты. Утром 11 июня стало известно о падении в Северной Осетии истребителя Су-34. Уже стало известно о судьбе экипажа.
В России сообщили, что самолёт упал в горах. Он разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
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Экипаж не выжил
Россияне утверждают, что самолет Воздушно-космических сил упал в безлюдной местности.
На земле разрушений нет,
– говорят там.
На борту истребителя во время полета находились два пилота. В минобороны страны-агрессора сообщили, что экипаж погиб.
Также уже известна предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность самолета. На место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
Добавим, что россияне в соцсетях передают слова местных жителей, которые видели собственными глазами падение Су-34. Они рассказали, что видели, как примерно в полночь "неизвестный летательный аппарат" ударился о скалу вблизи села Горный Дзуарикау.
Какие характеристики Су-34
Истребитель был создан еще во времена СССР. Первый полет на нем совершили в 1990 году. Су-34 – это модификация более известного Су-27.
В 2014 году Россия наладила серийное производство Су-34, вложив в него средства, полученные за продажу нефти.
Он оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка бомбардировщика – 8 000 килограммов различного вооружения на внешней подвеске. Су-34 оборудован мощной радиолокационной системой. Она способна различить даже гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.
Стоит один такой самолет – примерно 36 миллионов долларов.
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Авиационные потери России: последние новости
- В России 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области дроны ГУР поразили Су-57. Есть информация, что тогда могли пострадать сразу два самолета. Говорят, что Су-57 – это "самый современный" российский самолет, а сами россияне называют его истребителем "пятого поколения", но это вызывает сомнения.
- Также в январе Россия потеряла самолет А-50, а на днях американская полковница Розанна Клементе рассекретила, что его уничтожили с помощью ЗРК Patriot. Это уникальная операция ВСУ, ведь, по словам Розанны Клементе, она не видела подобного сбивания за более чем 2 десятка своей работы в армии.
- А в конце мая ВСУ "приземлили" Су-25 оккупантов. И это уже второй Су-25 за последнее время истребитель, который поразили наши защитники. В ВСУ заверили, что все российские самолеты украинские военные будут продолжать сбивать и дальше.