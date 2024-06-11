В России разбился Су-34: выжил ли экипаж

Российская авиация продолжает терять свои самолеты. Утром 11 июня стало известно о падении в Северной Осетии истребителя Су-34. Уже стало известно о судьбе экипажа.

В России сообщили, что самолёт упал в горах. Он разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

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Экипаж не выжил

Россияне утверждают, что самолет Воздушно-космических сил упал в безлюдной местности.

На земле разрушений нет,

– говорят там.

На борту истребителя во время полета находились два пилота. В минобороны страны-агрессора сообщили, что экипаж погиб.

Также уже известна предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность самолета. На место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

Добавим, что россияне в соцсетях передают слова местных жителей, которые видели собственными глазами падение Су-34. Они рассказали, что видели, как примерно в полночь "неизвестный летательный аппарат" ударился о скалу вблизи села Горный Дзуарикау.

Какие характеристики Су-34

Истребитель был создан еще во времена СССР. Первый полет на нем совершили в 1990 году. Су-34 – это модификация более известного Су-27.



В 2014 году Россия наладила серийное производство Су-34, вложив в него средства, полученные за продажу нефти.

Истребитель был создан еще во времена СССР. Первый полет на нем совершили в 1990 году. Су-34 – это модификация более известного Су-27.В 2014 году Россия наладила серийное производство Су-34, вложив в него средства, полученные за продажу нефти. Истребитель может вместить двух пилотов.



Он оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка бомбардировщика – 8 000 килограммов различного вооружения на внешней подвеске. Су-34 оборудован мощной радиолокационной системой. Она способна различить даже гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.



Стоит один такой самолет – примерно 36 миллионов долларов. Истребитель может вместить двух пилотов.Он оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка бомбардировщика – 8 000 килограммов различного вооружения на внешней подвеске. Су-34 оборудован мощной радиолокационной системой. Она способна различить даже гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.Стоит один такой самолет – примерно 36 миллионов долларов.

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