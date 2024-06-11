У Росії повідомили, що літак впав у горах. Він розбився при виконанні планового навчально-тренувального польоту.
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Екіпаж не вижив
Росіяни стверджують, що літак Повітряно-космічних сил впав в безлюдній місцевості.
На землі руйнувань немає,
– кажуть там.
На борту винищувача під час польоту знаходилися два пілоти. У міноборони країни-агресорки повідомили, що екіпаж загинув.
Також уже відома попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність літака. На місце падіння літака вилетіла комісія Повітряно-космічних сил Росії.
Додамо, що росіяни у соцмережах передають слова місцевих жителів, які бачили на власні очі падіння Су-34. Вони розповіли, що бачили, як приблизно опівночі "невідомий літальний апарат" вдарився об скелю поблизу села Гірський Дзуарікау.
Які характеристики Су-34
Винищувач був створений ще у часи СРСР. Перший політ на ньому здійснили у 1990 році. Су-34 – це модифікація більш відомого Су-27.
У 2014 році Росія налагодила серійне виробництво Су-34, вклавши в нього кошти, отримані за продаж нафти.
Винищувач може вмістити двох пілотів.
Він обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів ГШ-301 та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження бомбардувальника – 8 000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці. Су-34 обладнаний потужною радіолокаційною системою. Вона здатна розрізнити навіть гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.
Вартує один такий літак – приблизно 36 мільйонів доларів.
У мережі показали момент падіння ворожого Су-34: дивіться відео
Авіаційні втрати Росії: останні новини
- У Росії 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області дрони ГУР вразили Су-57. Є інформація, що тоді могли постраждати одразу два літаки. Кажуть, що Су-57 – це "найсучасніший" російський літак, а самі росіяни називають його винищувачем "п'ятого покоління", але це викликає сумніви.
- Також у січні Росія втратила літак А-50, а днями американська полковниця Розанна Клементе розсекретила, що його знищили за допомогою ЗРК Patriot. Це унікальна операція ЗСУ, адже, за словами Розанни Клементе, вона не бачила подібного збиття за понад 2 десятки своєї роботи в армії.
- А наприкінці травня ЗСУ "приземлили" Су-25 окупантів. І це вже другий Су-25 за останній час винищувач, який уразили наші захисники. У ЗСУ запевнили, що всі російські літаки українські військові будуть продовжувати збивати й далі.