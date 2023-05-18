Стартовали чистки: почему в России массово арестовывают разработчиков ракет "Кинжал"

Российский "аналоговнетный" "Кинжал" оказался вполне уничтожаем, и это на практике продемонстрировали Вооруженные Силы Украины. В России арестовали по меньшей мере троих ученых Сибирского отделения Российской академии наук, двое из которых, по данным СМИ, более 10 лет занимались разработкой этих "неуничтожаемых" ракет, им инкриминируют госизмену.

Россияне обнаружили, что наполнение их супероружия действительно советское и никакое не передовое, поэтому и беснуются. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический зритель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Сергей Шойгу заявлял, что Х-47М2 "Кинжал" – это гиперзвуковая ракета, которую невозможно перехватить современными средствами противовоздушной обороны, более того, невозможно зафиксировать ее полет.

Однако на сегодняшний день ВСУ уничтожили 7 из 7 выпущенных "Кинжалов".

Шойгу можно простить, он не военный, он прежде всего фермер. Занимается тем, что разводит оленей. Но интересно по поводу этих экспертов,

– иронически заметил аналитик.

Интересная находка

Коваленко рассказал, что когда был уничтожен первый "Кинжал", была сразу найдена его боевая часть. Ее демонстрировал Виталий Кличко. Интересно, что в то время российская пропаганда начала говорить, мол, украинцы уничтожили не Х-47М2, они уничтожили БЕТАБ-500ШП. Это старая советская бетонобойная бомба.

Но самое интересное, что тогда был уничтожен именно "Кинжал", но не тот, который все привыкли видеть на фото и видео. Сохранен только внешний корпус, но внутренняя часть ракеты выглядела иной.

Этой боевой частью оказалась старая советская система БЕТАБ-500ШП. Именно поэтому возникает вопрос: А какое "аналагав нет"? Если используются старые советские технологии в ракете, выдающие гиперзвуковую,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Эта информация и послужила причиной русского разбора полетов и чисток, продолжающихся сейчас. Оружие, которое россияне называли пиком технического развития, оказалось лишь старой советской разработкой.

Коваленко объяснил, почему в России сейчас проходят чистки: смотреть видео

Обстрелы продолжатся

Коваленко убежден, что россияне продолжат запускать по Украине "Кинжалы". Дело в том, что эта ракета действительно тяжела для перехвата старыми советскими системами, подобными С-300, которые все еще на вооружении у Украины.

К сожалению, сейчас не все города-миллионники защищены, как Киевская область, подчеркнул аналитик.

Россияне сейчас получили серьезный репутационный удар. Для них это тяжелый позор и унижение тому, чтобы продемонстрировать хоть какую-то эффективность этих "Кинжалов", они могут их использовать по совсем другим городам и регионам, где не стоит ЗРК Patriot, где даже нет итальянской SAMP/T, которая тоже не хуже по перехват этих объектов,

– добавил Коваленко.

Поэтому он не исключает вероятности, что россияне могут использовать "Кинжалы", но уже не по Киевской области.

Российский ВПК не оправдал надежд