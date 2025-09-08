Укр Рус
8 сентября, 15:05
В России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 8 сентября в районе российского Хабаровска возле воинской части номер 6912 произошел взрыв.
  • Известно о погибших и раненых оккупантов.

8 сентября в районе российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части номер 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в агрессии против Украины.

Как сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Что известно о взрывах в Хабаровске?

Взрывы случились около 9:00 – именно тогда, когда российские армейцы прибывали на службу. Известно о погибших и раненых среди личного состава вражеского войска.

После инцидента спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о случившемся.

Отметим, что 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии (как раз военная часть 6912) участвовал в боях в Украине. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом в начале 2022 года.

Власти скрывают правду от граждан о взрывах в Хабаровске / Скриншоты

 

Что известно о последнем "хлопке" на территории России?

  • В ночь на 7 сентября украинские защитники поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае России, уничтожив основной объект ЕЛОУ-AT-6.
  • Тогда же был атакован входящий в состав "Дружбы" нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области. Поражена линейная производственно-диспетчерская станция, которая имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ.
  • Недавно Украина ударила по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, повредив установку первичной переработки нефти.
    Также были поражены позиции ЗРК С-400 в Калужской области и состав инженерных боеприпасов в Луганске.