8 сентября в районе российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части номер 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в агрессии против Украины.

Как сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Что известно о взрывах в Хабаровске?

Взрывы случились около 9:00 – именно тогда, когда российские армейцы прибывали на службу. Известно о погибших и раненых среди личного состава вражеского войска.

После инцидента спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о случившемся.

Отметим, что 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии (как раз военная часть 6912) участвовал в боях в Украине. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом в начале 2022 года.

Что известно о последнем "хлопке" на территории России?