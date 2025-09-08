В России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине
- 8 сентября в районе российского Хабаровска возле воинской части номер 6912 произошел взрыв.
- Известно о погибших и раненых оккупантов.
8 сентября в районе российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части номер 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в агрессии против Украины.
Как сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.
Что известно о взрывах в Хабаровске?
Взрывы случились около 9:00 – именно тогда, когда российские армейцы прибывали на службу. Известно о погибших и раненых среди личного состава вражеского войска.
После инцидента спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о случившемся.
Отметим, что 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии (как раз военная часть 6912) участвовал в боях в Украине. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом в начале 2022 года.
Власти скрывают правду от граждан о взрывах в Хабаровске / Скриншоты
Что известно о последнем "хлопке" на территории России?
- В ночь на 7 сентября украинские защитники поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае России, уничтожив основной объект ЕЛОУ-AT-6.
- Тогда же был атакован входящий в состав "Дружбы" нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области. Поражена линейная производственно-диспетчерская станция, которая имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ.
- Недавно Украина ударила по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, повредив установку первичной переработки нефти.
Также были поражены позиции ЗРК С-400 в Калужской области и состав инженерных боеприпасов в Луганске.